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選前房市不好？ 預售屋「連12綠」議價率創新低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住展雜誌提供
房市示意圖。住展雜誌提供

住展雜誌公布最新預售市調，風向球分數45.5分，與10月持平，對應燈號為綠燈，已「連十二綠」。雖然總統大選將近，但平均成交組數約3.3組，較上月增加0.6組，議價率則創下今年新低。

風向球六大構成項目呈現「三升、一平、二降」，預售屋推案量、議價率、成交組數分數上升，待售建案個數分數持平，新成屋戶數、來客組數分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，11月北台灣整體新建案市場人氣因天氣不佳略微下修，不過指標建案仍可憑藉基地規模、建商品牌等條件，獲得高人氣。

另外總統大選前夕仍繼續看屋的消費者，購屋意願較強，誠意度也較高，近期產品規劃貼合首購、置產族需求，或開價符合消費者預期的建案，銷售表現突出。

也因下半年來北台灣新建案市場買氣穩定，待售住宅建案數量未大幅增加，新建案議價率在11月下滑至今年最低點。

11月預售屋推案量逾8百億元，儘管預售屋推案數量增加，在市場買氣穩定下，待售住宅建案變動幅度小於1％，議價率則下滑至10.46％，為今年來最低。

11月指標建案平均來客組數約為一周24.3組，較10月減少1組，平均成交組數約3.3組，較10月增加0.6組。

成采錡表示，分區來看，北市蛋黃區如中正、松山等，今年來買氣偏淡，近期更因總統大選逼近，高資產族觀望，市況冷到像被送進冷凍庫，不過北市蛋白區如北投、文山等，仰賴指標建案維持區域市場溫度。

至於新北、桃園市，低自備、低總價產品依舊受市場歡迎，並有建案因主力房型賣太快而漲價。

建案 總統大選

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