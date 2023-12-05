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一線建商齊聚台中14期重劃區 明年800億案量蓄勢待發

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
展望明年，台中14期重劃區有超過800億元案量蓄勢待發。記者宋健生/攝影
展望明年，台中14期重劃區有超過800億元案量蓄勢待發。記者宋健生/攝影

台中新屋推案量創新高，截至11月底案量已超過4,600億元，再創歷史新高，展望明年，光14期重劃區就有超過800億元案量蓄勢待發，準備搶進14期重劃區，一線建商更是精銳盡出，包含精銳、大陸、華固、寶輝、龍寶、磐興建設等，均端出特色產品吸引高端購屋族目光。

市調指出，14期敦和段在線建案有「THE精銳」、「順天KING’S ROAD」，其中又以「THE精銳」賞屋人氣、銷售表現最為亮眼，該案以8D立體森林概念打造建築外觀，超大規模複層露臺更是台中市之最，規劃空間格局大小適中，2房總價1,898萬元起、3房2,668萬元起，實登均價每坪66.25萬元。

台中市14期指標推案概況一覽。資料來源：不動產開發公會、市調
台中市14期指標推案概況一覽。資料來源：不動產開發公會、市調

「THE精銳」行銷專案簡立凱分析，受惠區段優勢，14期重劃區格外吸引高端自住客指名購買，唯有從區段、個案條件、規劃都獨具特色的，才能脫穎而出。

以「THE精銳」為例，位於文教別墅特區敦和段內，大花園、超高樓層規劃，賦予建案創造高綠覆與大造景，是區域垂直綠化建築典範，讓住戶沉浸在綠意奢華的社區質感，再加上周遭都是別墅群，看得出去的視野，最吸引高端自住客目光。

「THE精銳」賞屋人氣、銷售表現相當亮眼。業者提供
「THE精銳」賞屋人氣、銷售表現相當亮眼。業者提供

14期重劃區又以敦和段最為亮眼，鄰近馬禮遜國際學校、衛道中學、明道普霖斯頓國小，最吸引高端客戶搶進，而14期重劃區後續還有超過百案及2,500億推案量，預估未來5至10年，區域勢必將影響全台中市發展，房市熱度有增無減。

過往只在七期重劃區推案的大陸建設，也宣布明年第1季將首進14期重劃區，在洲際段規劃推出40坪、52坪、60坪產品，總銷金額約42億元。

其它北部上市櫃建商如華固、新美齊、國建、宏璟與鼎固-KY等，也將伺機進場。其中，首度進軍台中的華固建設，今年6月才以每坪72萬元的區域單價新高、在美和段購地，新案預計明年下半年進場，而台中品牌建商龍寶建設也預告，與大毅建設合作14期美和段新案，預計明年第2季公開，市場預期每坪單價上看7字頭。

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