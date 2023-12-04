4間有1間！老屋交易夯三主因 「貸款變容易了」

老屋交易熱，根據金融聯合徵信中心資料顯示，今年前三季全台屋齡30年以上老屋貸款共3.25萬件，占所有住宅貸款件數比重達25%，等於每四筆住宅貸款就有一件是老屋，創下歷年新高，且14年前、2009年相比，翻倍成長。

對於老屋貸款案件不斷激增，元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，老屋熱度高，主要與「高房價」、「老屋貸款較過去容易」、「政府方推危老都更」三個因素有關。

以高房價來說，10年來全國主要都會區購屋總價大增300到400萬，今年Q2北市平均購屋總價甚至還高達2222萬、新北也要1358萬，目前全國平均購屋總價超過1200萬以上，一般民眾想買一間房，貸款8成，不僅光自備款至少就要200-300萬，每月房貸負擔佔家庭收支都還可能達4成以上，買房壓力相當重。

也因此造成很多民眾如果要一圓購屋夢，價格低、公設低、CP高的老屋，就成為不少首購族、自住群族青睞的標的，也造成老屋交易熱度提升。

再以老屋貸款較過去容易來說，目前全國呈現遍地是老屋，特別是精華區，老屋占比更高，因此，銀行為了增加放貸機會與服務客戶，近年對於老屋放貸意願都有增加的狀況。目前老屋平均貸款成數已有7成以上，較過去6成左右的貸款額度，有不少增長，也導致老屋貸款變的更加容易，增加民眾購買老屋的意願。

另外全台屋齡30年以上老屋佔住宅存量超過一半，在首都北市甚至超過七成，因多數老屋都有抗震力不足的缺點，在地震頻繁台灣，民眾居住安全是一大隱憂。因此近年政府大力推動危老都更，也讓市場興起一波危老都更熱潮。

根據內政部統計，近年危老申辦件數快速走高，自危老條例2017年5月10日公布迄今，6年多，累計至今年10/31日止，全國已有22個縣市、受理4,028案重建計畫申請，並已核准3,3306件。

2009-2023年屋齡三十年以上老屋貸款情況。資料來源／元宏不動產加值服務平台

危老都更近年在全台主要都會區遍地開花，甚至在離島金門、澎湖、連江都有成功案例，相當受到民眾青睞，很多民眾會挑選有都更機會的老屋進行投資與置產，也帶動市場老屋交易價量出現提升。

周昆立指出，雖然近年老屋市場性大幅提升，但老屋屋況較差、申辦房貸的門檻也相對新屋更嚴苛問題仍存在，民眾若想購買老屋，還是要從自身需求、自備資金、發展潛力等角度加以綜合考量。

舉例來說，家中有行動不便的長者，有意買沒電梯的公寓時，應盡量避免公寓高樓層。再者，老屋雖然價格較便宜，但可貸款成數較新屋略低，自備款需多準備一些。

另外，老屋屋況較難掌握，建議還需額外準備一筆修繕費用。此外，想買老屋等都更，更要諮詢專家找尋有潛力標的，並先行了解都更如何進行，在做足功課後，購置老屋才能滿足自住與投資的需求。

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