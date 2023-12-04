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長榮員工兩年拿100個月年終獎金 已躍升求職第一志願

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
大船入港（邱馨儀攝）
大船入港（邱馨儀攝）

長榮海運（2603）員工兩年拿下約100個月的年終獎金，但許多人可能不知道長榮的船隊不只幫公司賺大錢，更是同時提昇船員的生活品質。動輒月薪16萬元或者更高的船員，在網路、休閒空間與膳食的改善，長榮海運早已成為太多人工作的的第一志願。

長榮自2019年起訂造24,000 TEU級A型貨櫃輪，總計13艘，由韓國三星重工承造6艘，運能為23,992 TEU(20呎標準貨櫃)，中國船舶集團旗下滬東中華造船及江南造船分別承造5艘及2艘，運能為24,004 TEU。

長榮首艘A型貨櫃輪於2021年7月交船，目前已有11艘投入營運，配置於遠東-歐洲航線，灣靠港口依序為青島、上海、寧波、臺北港、鹽田、新加坡、鹿特丹，費利克斯托、漢堡等港口，回程也加靠可倫坡、馬來西亞的丹戎帕拉帕斯及高雄港。「長岳輪」(EVER ALP)上周在台北港靠港，是由韓國三星重工承造，屬巴拿馬籍，2021年12月交船，就是全球最大的貨櫃輪之一。

長榮海運指出，A型貨櫃輪船身長約400公尺，船寬61.5公尺，甲板面積相當於四座足球場，可裝載 24 排貨櫃，配置1,452 個冷凍櫃插座，載重噸約22.5萬噸，滿載水尺為17公尺，航行速度可達22.6 節，為業界最大型的貨櫃船之一。

A型貨櫃輪採用多項環保及高效節能設計，包括劍形船艏、最佳船型、螺旋槳前後導流裝置，可提高船體整體推進效率，降低碳排，配備脫硫塔，符合國際海事組織(IMO)硫氧化物排放規定，使用減阻型防污漆、新型環保冷媒，裝設空氣密封式艉軸封、電動甲板機械、生活廢水及貨艙污水暫存櫃以減少汙染。

其中脫硫塔即是長榮海運競爭的優勢之一，因為脫硫塔的設立，使用高硫油節省的油價，每天高速行駛時可以省下300萬元，在環保與降低成本中獲得兩全。

有別於許多同業的作法，長榮為體恤船員，特別將A型貨櫃輪的駕駛台採全包覆式的貼心設計，將駕駛台舷側區域納入室內空間，讓船員在船舶進出港時能在室內瞭望岸邊狀況，免於日曬雨淋。駕駛台兩舷側牆設計為落地窗，地板增設地景窗，可擴大視野，掌握作業動態。

長榮海運的經營理念為「創造利潤、照顧員工、回饋社會」，而「照顧員工」的方針也具體落實在船舶住艙設計上，為船員提供舒適優雅的住宿環境，可媲美星級旅館。A 型貨櫃輪的標準人員編制為23人，每位船員皆有個人房間，配備獨立衛浴，餐廳設計採用年輕化的風格，用色活潑，造型簡單俐落，營造輕鬆的用餐氣氛。交誼廳有視聽設備、卡拉OK及多種書報雜誌，另外還有健身房，讓船員在工作之餘能夠舒解壓力，維持身心均衡。

脫硫塔有效降低成本（邱馨儀攝）
脫硫塔有效降低成本（邱馨儀攝）
長榮海運的船長受到太多人羨慕（邱馨儀攝）
長榮海運的船長受到太多人羨慕（邱馨儀攝）

長榮海運

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