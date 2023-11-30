犬貓認養超車新生兒！寵物機能宅成趨勢

根據農業部寵物登記管理資訊網及內政部戶政司統計，今年截至10月止，全台犬貓認養登記數合計已達19.4萬隻，其中包含汪星人約有7.9萬隻、喵星人約有11.5萬隻，但同樣統計至今年10月，全台新生兒出生登記數，僅有約11.2萬人，新生兒數量連貓咪都不如，另外換算下來，平均每3.9分鐘有一新生兒出生，但每2.3分鐘就有一隻毛孩成為家庭新成員，毛孩認養數量已大幅超車新生兒。

毛孩與新生兒登記數，更已出現黃金交叉。觀察近十年登記數變化，新生兒從2014年的21萬人，逐年遞減至2018年只剩18.1萬人，同年，毛孩的登記數則達19.3萬隻，正式超越新生兒，且兩者差距逐年拉大，去年毛孩認養數更創新高來到24.1萬隻，足足超車新生兒10.3萬隻，而到今年10月止，毛孩就已經大勝新生兒8.2萬隻，推估至今年底，新生兒出生數仍不敵萌寵驚人的認養速度。

資料來源/台灣房屋

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人婚姻走向三現象，不婚、晚婚、離婚，加上社會經濟壓力，少子化日趨嚴重，且相比育兒需要付出更多的時間、金錢和精力，養兒不如養寵，毛孩同樣提供情感支持，減壓和陪伴，成為填補現代人情感需求的另一種選擇，對愛寵人士來說，毛孩就如同家人一般，因此進入養寵世代，寵愛毛孩更席捲而來龐大的「毛經濟」，舉凡毛孩需要的各種需求，從食衣住行到醫療、保險、休閒旅遊等多元商機樣樣俱全，毛孩家長為了顧全毛孩的各項生活機能，對住宅的需求也跟著改變。

毛孩當道，為滿足養寵世代的購屋需求，房仲業者也搭上萌寵商機，台灣房屋集團領先同業，特別於官方網站推出「寵愛有家」購屋專區，於12月正式上線，專區將為毛孩家長自動精選出，住宅周邊環境500公尺「近動物醫院」、「近寵物店」、「近公園」的優質物件，要讓愛寵家長們與毛小孩一起輕鬆成家。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，不少毛孩家長對住宅要求「內外兼備」，對外針對住宅周邊，包括是否鄰近公園綠地、寵物醫院、寵物美容院等設施，已成為購屋條件考量之一，而對內則針對住宅格局需求，包括坪數空間、室內通風性、採光度、避免擾鄰住宅的隔音性等，是否符合飼養毛孩的各種生活機能，因此像是公園宅、空間及隱私性較高的透天宅，或具備開放式陽台、中庭、空中花園的大樓產品等，相對備受愛寵客群青睞。

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