雙B推新車 年終大戰開打
豪華車品牌雙B年終對決即將展開，BMW最主力車款5系列大改款發表後，第一波接單550張，其中450張是電動車；賓士將在12月初發表E系列，同樣以精英族群為主要客層。豪華房車市場規模，可望因傳統大戰進一步擴大。
BMW的5系列與賓士E-CLASS被認為是同等級，訴求中小企業主或高階主管愛用車款，主打菁英族群。在休旅車當道中，5系列與E-CLASS以房車姿態維持穩定需求，且也是雙B積極投入新科技與高階配備的量販車款。
尤其幾年一次大改款更成為雙B科技大車拚重要時刻，動輒300萬元的售價，以E-CLASS過去年販高達3,000台，可見這個級距的重要性。
BMW近日發表5系列大改款，首波導入i5純電車型，提供雙車型選擇，售價分別為329萬與485萬元，與預售相同，同時也將在12月宣布520i汽油車型相關資訊，預計明年引進純電豪華旅行車。
BMW總代理汎德指出，整個5系列接單大約550張，其中汽油100張 ，電動車450張。BMW電動車銷售是僅次於特斯拉在台掛牌數的品牌，今年1至10月底銷售近3,000輛電動車，今年全年預計3,500輛，占品牌總銷二成。事實上BMW電動車接單數占整體接單數逾三成，不過受限於供應量，實際掛牌是全品牌二成。
汎德認為，5系列是BMW重要車款，一開始先推電動車款i5較具話題，後續會再發520i、明年再追加530i，整體5系列汽油車款銷售量將再拉高，畢竟2024年5系列配額1,300輛，燃油車占700輛。
台灣賓士將在12月7日發表E-CLASS改款新車，主打新世代MBUX車載系統、人工智慧服務。
▪ 預算700萬買房「要選淡水或基隆？」 眾人2理由秒選淡水
▪ 「最大嫌惡設施」搬遷！北市這裡房價年漲2成跳8字頭
▪ 透天不夯了？16縣市總價下跌 僅這縣市逆勢上漲13％
▪ 青埔特區建設不少「還缺什麼？」 眾人點名這1項：可快速發展
▪ 網曝超狹窄廁所「僅一個馬桶寬」 網笑翻：帝王登基儀式感
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言