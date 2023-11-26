雙B推新車 年終大戰開打

豪華車品牌雙B年終對決即將展開，BMW最主力車款5系列大改款發表後，第一波接單550張，其中450張是電動車；賓士將在12月初發表E系列，同樣以精英族群為主要客層。豪華房車市場規模，可望因傳統大戰進一步擴大。

BMW的5系列與賓士E-CLASS被認為是同等級，訴求中小企業主或高階主管愛用車款，主打菁英族群。在休旅車當道中，5系列與E-CLASS以房車姿態維持穩定需求，且也是雙B積極投入新科技與高階配備的量販車款。

尤其幾年一次大改款更成為雙B科技大車拚重要時刻，動輒300萬元的售價，以E-CLASS過去年販高達3,000台，可見這個級距的重要性。

BMW近日發表5系列大改款，首波導入i5純電車型，提供雙車型選擇，售價分別為329萬與485萬元，與預售相同，同時也將在12月宣布520i汽油車型相關資訊，預計明年引進純電豪華旅行車。

BMW總代理汎德指出，整個5系列接單大約550張，其中汽油100張 ，電動車450張。BMW電動車銷售是僅次於特斯拉在台掛牌數的品牌，今年1至10月底銷售近3,000輛電動車，今年全年預計3,500輛，占品牌總銷二成。事實上BMW電動車接單數占整體接單數逾三成，不過受限於供應量，實際掛牌是全品牌二成。

汎德認為，5系列是BMW重要車款，一開始先推電動車款i5較具話題，後續會再發520i、明年再追加530i，整體5系列汽油車款銷售量將再拉高，畢竟2024年5系列配額1,300輛，燃油車占700輛。

台灣賓士將在12月7日發表E-CLASS改款新車，主打新世代MBUX車載系統、人工智慧服務。

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