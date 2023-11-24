快訊

沒有小孩的她們：古今女性「生或不生」的終極抉擇

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦昨晚起未回應媒體

高端內線案「凱基松山哥」不起訴PTT超挺！苦主哭喊廢掉1制度

中古屋5年來漲多少？三縣市中位數已站上千萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團
房市示意圖。圖／永慶房產集團

近年全台各地預售屋開價屢屢創高，也帶動區域中古屋交易價格跟漲。永慶房產集團彙整內政部實價登錄交易資訊，統計近五年七都中古屋交易總價中位數變化，以新竹縣市增加212萬元最多，增幅23.9%；台南市增加165萬元居次，增幅27.3%；高雄市增加145萬元排名第三，增幅23.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市是台灣高科技產業重鎮，科技人才匯集，人口多年呈現正成長，居住需求強勁，相對新竹建案開價屢創新高，中古屋受到不少購屋族群青睞，但五年前後也讓消費者購屋總價帶增加212萬元來到1,100萬元，不僅成為七都中第三個中古屋中位數突破千萬的縣市，與新北市之間的差距更逐漸縮小，中位數價差已不到百萬元。

台南市則擁有最高的總價中位數漲幅，高達27.3%。陳金萍分析，台南市受益於南部科學園區發展利多，吸引大量置產資金流入，再加上過往房價基期較低，使得台南中古屋房價中位數在五年內從605萬元飆漲至770萬元，27.3%的漲幅傲視其他五都和新竹縣市。高雄同樣受益於科技園區題材和低基期影響，是七都中第三個擁有2成以上漲幅的縣市。

進一步觀察歷年七都中古屋總價中位數，台北市和新北市是七都中唯二漲幅不滿1成的都市，台北市2023年中位數甚至下修50萬元至1,910萬元。

陳金萍指出，新冠疫情後引發的通膨、升息與經濟成長停滯，導致購屋消費者追價意願不高，尤其是房價較高的雙北地區，不少消費者難以追價，因此將購屋目標轉往外圍新北市或桃園市尋覓，導致雙北近五年中古屋房價中位數漲幅相較其他縣市來得平緩。

雖然七都2023年的中古屋總價中位數表現，除雙北外的五都，近五年都有16.9%以上的漲幅。而且雙北和新竹縣市已突破千萬元價格，桃園和台中也已逼近千萬元門檻。

陳金萍補充，相較七都預售屋總價中位數已全面站上千萬大關，中古屋在價格上仍有優勢。再加上中古屋通常位於生活機能完善的地段，而且能夠實際了解屋況，依舊成為不少消費者購屋的首選。

七都中古屋總價中位數變化。資料來源／永慶房產集團
七都中古屋總價中位數變化。資料來源／永慶房產集團

消費 房價 預售屋

延伸閱讀

座車經台北車站旁擦撞翻肚 新北市議員頭受傷送醫治療

淡水停四用地規劃養生餐旅 地方盼加青創親子設施

影／新北轉彎車未禮讓行人 撞飛婦人送醫急救未脫險

2024新北市鐵道馬拉松開跑 今起開放報名

相關新聞

巨蛋掀三大利多！全台這顆「蛋」房價增8成漲最多

亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台北大巨蛋開打，巨蛋場館是否能帶來人潮和房市錢潮？台灣房屋根據實價登錄資料，統計全台六大巨...

中古屋5年來漲多少？三縣市中位數已站上千萬

近年全台各地預售屋開價屢屢創高，也帶動區域中古屋交易價格跟漲。永慶房產集團彙整內政部實價登錄交易資訊，統計近五年七都中古...

王品六大鍋物品牌舉辦「強鍋季」 拚鍋物第4季業績增二成

王品（2727）旗下六大鍋物品牌「旬嚐」、「嚮辣」、「尬鍋」、「聚」、「青花驕」及「和牛涮」再度連線，舉辦強鍋季大撒優惠...

一口氣推出30款新車 機車龍頭三陽又玩什麼新創意？

三陽工業今年以「Start Your Miles」為主軸前進全球規模最大的米蘭機車展，三陽SYM機車展場分為七大主題展區，一口氣展出30輛車款，除PE3增程概念車外，包含領先同級的400c.c.級距多功能跨界車款ADXTG 400概念車、全新...

屋齡30年以上老屋申貸件數逆勢增逾千件 專家點3大原因

打炒房、升息等影響下，今年國內房市交易量降溫，據聯徵中心最新資料，今年前三季全台新增房貸件數為13.2萬件，與去年同期的...

晚5年多212萬！新竹中古屋中位數也站上千萬

近年全台各地預售屋開價屢屢創高，帶動區域中古屋交易價格跟漲。永慶房產集團彙整實價資訊，近五年七都中古屋交易總價中位數，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。