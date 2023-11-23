快訊

直播／三方協商尚未有結果 侯友宜、朱立倫、馬英九先行離開會場

巨人軍來台／大巨蛋日方售票最貴1.7萬日圓 台灣12月12日開賣

是你嗎？7-8月發票千萬獎還有八張沒領、最低只花26元

正德海運董座蔡邦權：長期朝著船隊規模50艘目標挺進

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
正德海運董事長蔡邦權今(23)日指出，明年散裝船展望還是可以期待，長期達總船隊規模50艘最佳經濟規模挺進。記者黃淑惠／攝影
正德海運董事長蔡邦權今(23)日指出，明年散裝船展望還是可以期待，長期達總船隊規模50艘最佳經濟規模挺進。記者黃淑惠／攝影

正德（2641）海運董事長蔡邦權今(23)日指出，正德目前船齡11歲，2024年還有2艘新船加入，成為推動明年營收、獲利新動能，未來還要再訂造20艘新船，長期達總船隊規模50艘最佳經濟規模挺進。

2023年新加入的4艘新船已經跟日本及加拿大大型航商簽訂5年長約；2024年將有2艘新船要加入，規劃簽訂5年左右的長約，這6艘新型的減能船舶，日租金高於市場平均值，成為未來4、5年營收、獲利最堅厚的基礎。

正德旗下船數為18艘，平均船齡降至10.63年，2024年加入2艘新船總船數達20艘，10年以上的船舶共9艘，全數採取BBHP(融資租賃)及BC(光船出租)的附買回營運模式；另外11艘平均船齡5.12年，未來五年後平均船齡增加到十仍有競爭力。

展望市場前景，蔡邦權認為，全球海運市場本來就變動大，不管看景氣好壞，主要是把公司經營和治理做好，因為景氣是一個循環，一定會轉好，要在好轉時掌握商機。

正德積極調整船隊結構，提高現金水位，財務體質大幅優化，在產業衰退時依舊能維持良好獲利能力，以及掌握下一波景氣回升的營運擴張契機。全球海運市場變動大，巴拿馬運河乾旱一個月約影響100艘船舶通過，戰爭也會影響到明年散裝船市場的供需變化。

景氣 營收

延伸閱讀

航行歐洲的船隻注意了 這筆碳帳單年付36億美元

葉門叛軍青年運動宣稱劫持以色列貨船 內唐亞胡駁斥

葉門叛軍劫持與以色列有關聯貨輪 25船員成人質

台灣首間國際認證船舶定位系統課程 最快年底開課

相關新聞

底價4.9億元！88會館主嫌郭哲敏大直豪宅遭法拍 兩戶共290.43坪

涉及巨額地下匯兌洗錢、今年鬧得沸沸揚揚的八八會館之亂主嫌郭哲敏，所持有豪宅遭到法拍。根據司法院最新公告，位在大直的知名水...

台灣小白球囊括全球市占逾3成 第2名看不到車尾燈

台灣是全球高爾夫球用品的重要生產基地，出口項目包括高爾夫球、高爾夫球桿及其他高爾夫球設備等3類，高爾夫球相關產品外銷規模...

保德信看「中小型生技族群」展開反彈行情 降息預期擴大至明年5月

2024年降息預期深化，有利推動中小型生技族群展開反彈行情，保德信指出，目前市場預期降息最快有望落在2024年5月，且幅...

台塑生醫慶20周年 深耕預防醫學、締造生技界三個第一

台塑生醫自2004年創立迄今邁入20周年，今（23）日舉辦慶生活動向過去一路上給予支持與協助的夥伴致謝，也分享20年來締...

台塑生醫20周年 王瑞瑜：擴張事業版圖及國際化布局

台塑生醫2004年創立迄今邁入20周年，分享20年來締造的生技界「三個第一」紀錄，分別為洗髮精滿意度第一、益生菌網購市佔...

北市住宅價格續漲 新青安刺激3大行政區交易增溫

台北市地政局今（23）日公布8月房市月報，實價登錄交易件數共921件，月增7.97%、年減3.76%；交易總額231.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。