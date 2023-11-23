正德海運董座蔡邦權：長期朝著船隊規模50艘目標挺進

正德（2641）海運董事長蔡邦權今(23)日指出，正德目前船齡11歲，2024年還有2艘新船加入，成為推動明年營收、獲利新動能，未來還要再訂造20艘新船，長期達總船隊規模50艘最佳經濟規模挺進。

2023年新加入的4艘新船已經跟日本及加拿大大型航商簽訂5年長約；2024年將有2艘新船要加入，規劃簽訂5年左右的長約，這6艘新型的減能船舶，日租金高於市場平均值，成為未來4、5年營收、獲利最堅厚的基礎。

正德旗下船數為18艘，平均船齡降至10.63年，2024年加入2艘新船總船數達20艘，10年以上的船舶共9艘，全數採取BBHP(融資租賃)及BC(光船出租)的附買回營運模式；另外11艘平均船齡5.12年，未來五年後平均船齡增加到十仍有競爭力。

展望市場前景，蔡邦權認為，全球海運市場本來就變動大，不管看景氣好壞，主要是把公司經營和治理做好，因為景氣是一個循環，一定會轉好，要在好轉時掌握商機。

正德積極調整船隊結構，提高現金水位，財務體質大幅優化，在產業衰退時依舊能維持良好獲利能力，以及掌握下一波景氣回升的營運擴張契機。全球海運市場變動大，巴拿馬運河乾旱一個月約影響100艘船舶通過，戰爭也會影響到明年散裝船市場的供需變化。

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