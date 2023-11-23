永續論壇 工研院把鳳梨廢葉變寶
氣候變遷劇烈，全球各地森林野火、暴雨、洪災頻傳，重視環境永續，聯合報、工研院攜手舉辦「二○二三永續論壇─生活淨零 即刻行動」，探討讓大地永續不息的秘密法寶，以及如何利用農廢葉啟動再生循環等兩大議題，聯合報副內容長王茂臻表示，期待透過新科技、新觀念，引領全民參與，以達成地球永續發展願景。
工研院材化所經理張勝隆說，全球塑膠廢棄物已超過八十三億噸，如何善用「生物可分解材料」，讓它成為環境永續的一塊重要拼圖，已成為業界探討話題，其中「生質塑膠」這項新技術，更已被日本政府認同可改善傳統塑膠所造成的環境問題。
喬福材料科技總經理來俊吉也以被大眾稱為「農膜」的農用塑膠布為例，農膜不僅會造成空氣、水、土汙染，回收也相當困難，但是透過嶄新技術發展出來的可自然分解複合農膜，不僅讓釀酒用的麥粕廢棄物獲得再利用，也能落實循環經濟。
除了塑膠廢棄物，農業廢棄物對環境也造成衝擊，例如鳳梨採收後，遺留下來的鳳梨葉形成大量農作物廢料。
工研院材化所組長張昌榮指出，我國近十年平均產生的農業廢棄物約四七○餘萬公噸，但透過新技術，農業廢棄物可重獲新生；益美化工與工研院合作，研究如何讓廢棄的鳳梨葉再生循環使用，益美化工總經理陳威宙說，研發後，鳳梨葉的粗纖維可用來製作紡織品，其餘部分萃取後可應用於美妝保養品，創造循環減碳、減廢再利用的經濟效益。
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