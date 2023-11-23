快訊

藍白合卡關 協商大限倒數計時 侯友宜競總開幕延期

俄羅斯女演員赴烏克蘭俄占區勞軍 遭烏軍砲火襲擊喪生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永續論壇 工研院把鳳梨廢葉變寶

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
聯合報和工研院昨攜手舉辦永續論壇，左起為聯合報副內容長王茂臻、工研院材化所經理張勝隆、工研院材化所組長張昌榮、喬福材料科技總經理來俊吉、益美化工總經理陳威宙。記者曾原信／攝影
聯合報和工研院昨攜手舉辦永續論壇，左起為聯合報副內容長王茂臻、工研院材化所經理張勝隆、工研院材化所組長張昌榮、喬福材料科技總經理來俊吉、益美化工總經理陳威宙。記者曾原信／攝影

氣候變遷劇烈，全球各地森林野火、暴雨、洪災頻傳，重視環境永續，聯合報、工研院攜手舉辦「二○二三永續論壇─生活淨零 即刻行動」，探討讓大地永續不息的秘密法寶，以及如何利用農廢葉啟動再生循環等兩大議題，聯合報副內容長王茂臻表示，期待透過新科技、新觀念，引領全民參與，以達成地球永續發展願景。

工研院材化所經理張勝隆說，全球塑膠廢棄物已超過八十三億噸，如何善用「生物可分解材料」，讓它成為環境永續的一塊重要拼圖，已成為業界探討話題，其中「生質塑膠」這項新技術，更已被日本政府認同可改善傳統塑膠所造成的環境問題。

喬福材料科技總經理來俊吉也以被大眾稱為「農膜」的農用塑膠布為例，農膜不僅會造成空氣、水、土汙染，回收也相當困難，但是透過嶄新技術發展出來的可自然分解複合農膜，不僅讓釀酒用的麥粕廢棄物獲得再利用，也能落實循環經濟。

除了塑膠廢棄物，農業廢棄物對環境也造成衝擊，例如鳳梨採收後，遺留下來的鳳梨葉形成大量農作物廢料。

工研院材化所組長張昌榮指出，我國近十年平均產生的農業廢棄物約四七○餘萬公噸，但透過新技術，農業廢棄物可重獲新生；益美化工與工研院合作，研究如何讓廢棄的鳳梨葉再生循環使用，益美化工總經理陳威宙說，研發後，鳳梨葉的粗纖維可用來製作紡織品，其餘部分萃取後可應用於美妝保養品，創造循環減碳、減廢再利用的經濟效益。

廢棄物 鳳梨 材料

延伸閱讀

工研院攜手高榮 發表全國首創3D列印口顎彌補物

胡伶對決陸小芬搶金馬影后 直呼「曾連吃40次鳳梨」

全球百大科研獎 台灣囊括12項僅次美國

雲林巾彩節18日精彩登場 鳳梨、咖啡科技毛巾新品亮相

相關新聞

飯店業尾牙商機大爆發 解封效應…金融、科技業擴大舉辦

疫情解封，不少公司今年獲利恢復成長，歷經三年停辦大型尾牙後，不論是金融業、科技業不少企業集團今年開始擴大舉辦大型尾牙，參...

不想被看不起！紅屋牛排老董給6位數底薪＋分紅 農村窮小孩怎做出高檔牛排？

成立於1981年的紅屋牛排館不只是台北市牛排館的代表之一，更是許多民眾約會、慶生的首選店，也是大多數人品嚐高檔牛排的啟蒙餐廳。紅屋牛排館創辦人許文興笑道：「經常有人告訴我，我國中就吃過紅屋牛排。」 很難相信一間成立逾40年的牛排館，在台北仍然屹立不搖，尤其它很老派—風格老派、木造裝潢老派、連員工都相當資深且老派，卻深深擄獲饕客的心。 許文興剖析成功的秘訣是做好這三件事：品質、服務、衛生。

永續論壇 工研院把鳳梨廢葉變寶

氣候變遷劇烈，全球各地森林野火、暴雨、洪災頻傳，重視環境永續，聯合報、工研院攜手舉辦「二○二三永續論壇─生活淨零 即刻行...

香港蘇富比拍賣張大千畫作

香港蘇富比將於今年12月9日推出「梅雲堂藏張大千畫」專場拍賣，21幅國畫大師張大千的重要畫作，總估價逾港幣2億元（約新台...

商用車大戰 三雄「仙拚仙」

國內商用車場需求大增，成為帶動和泰車營運成長的重要動能之一，再加上現代汽車積極加入商用車戰局，即將推出5噸級物流車，商用...

汎德13億打造台中據點

台灣豪華車市場需求強勁，BMW總代理汎德攜手經銷商大動作升級據點。汎德永業斥資13億元以最高規格打造全新「BMW台中汎德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。