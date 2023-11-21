快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近安坑輕軌！新北新店民安段社宅明下半年招租 租金只要4千起

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市新店區民安段青年社會住宅建築外觀。圖／新北城鄉局提供
新北市新店區民安段青年社會住宅建築外觀。圖／新北城鄉局提供

新北市新店區民安段青年社會住宅預計於明年上半年完工，並將於明年下半年開始招租，民安段社宅位於安民街三巷及安光公園旁，鄰近安坑輕軌K6站、安坑交流道，將提供194戶最低月租金預估4千元起跳，將採租金分級新制，以租金所得分級提供需求民眾。

新店民安社宅共計194戶，包括一房型80戶(含4戶無障礙戶)，租金預估4千元至1萬元、二房型75戶(含4戶無障礙戶)租金預估6千元至1萬5千元、三房型39戶(含2戶無障礙戶)租金預估1萬元至1萬8千元。

目前社宅租金，住都中心參考市場行情評估中，公告招租時會依分級租金收標準一併公告租金民安段社宅納入非營利幼兒園及店舖商業空間進駐外，並通過開放空間退縮、綠化空間節點等設置，增加鄰里住戶間互動。新北市城鄉局長黃國峰指出，社宅政策需長期穩健地持續推動，新北市更透過都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式，多元取得策略增量社宅。

民安段社宅共194戶，目前則有央北和斯馨社宅等營運中社宅1050戶，而後續新店B、D、F、H、I單元整體開發區規劃社福用地4.43公頃約5300戶，整個新店區將可提供約9400戶以上的住宅單元供市民選擇。

新北市新店區民安段青年社會住宅室內客廳空間。圖／新北城鄉局提供
新北市新店區民安段青年社會住宅室內客廳空間。圖／新北城鄉局提供

租金 輕軌 社會住宅

延伸閱讀

宜蘭第一處社宅「倉前安居」開工 串聯羅東聯勤被服廠

宜蘭第一處社宅開工 陳建仁：明年底全國社宅目標107%

立委王美惠秀政績 4年來為嘉市爭取15億

竹縣首座社宅新湖好室開工 預計2027年完工

相關新聞

LUXGEN n7攜裕電俥電 推社區充電規劃師一條龍服務

裕隆（2201）集團解決電動車的充電問題，LUXGEN n7建構新能源車充電生態圈，打造車主一站式充電漫遊服務，除將整合...

搶綠電交易商機 大同集團與永豐銀行簽訂合作協議

大同（2371）旗下再生能源發電售電公司大同智能，今（21）日宣布與永豐銀行簽訂綠電交易信託合作協議，未來買賣雙方透過信...

新北市新店民安段社宅明下半年招租 租金起跳價只要4千起

新北市新店區民安段青年社會住宅預計於明年上半年完工，並將於明年下半年開始招租，民安段社宅位於安民街三巷及安光公園旁，鄰近...

中油煉製、探採研究所 雙獲第5屆國家企業環保獎銅級獎

環境部今（21）日舉辦第5屆國家企業環保獎頒獎典禮，台灣中油公司煉製研究所致力發展前瞻新產品及新綠色技術研發，探採研究所...

零售業競合洗牌 傳大樹藥局將全面撤出家樂福

統一集團今年併購家樂福後，對整體零售業的競合關係產生不少新變化。市場傳出，連鎖藥局龍頭大樹（6469）近期已陸續撤出家樂...

年末聚餐熱 東方線上公布「聚餐商機調查」

疫情緩解後，社交互動需求再現，且年末聚餐需求激增，帶動餐飲市場活絡。東方線上消費者研究集團公布「聚餐商機調查」，近五成的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。