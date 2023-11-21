近安坑輕軌！新北新店民安段社宅明下半年招租 租金只要4千起

新北市新店區民安段青年社會住宅預計於明年上半年完工，並將於明年下半年開始招租，民安段社宅位於安民街三巷及安光公園旁，鄰近安坑輕軌K6站、安坑交流道，將提供194戶最低月租金預估4千元起跳，將採租金分級新制，以租金所得分級提供需求民眾。

新店民安社宅共計194戶，包括一房型80戶(含4戶無障礙戶)，租金預估4千元至1萬元、二房型75戶(含4戶無障礙戶)租金預估6千元至1萬5千元、三房型39戶(含2戶無障礙戶)租金預估1萬元至1萬8千元。

目前社宅租金，住都中心參考市場行情評估中，公告招租時會依分級租金收標準一併公告租金民安段社宅納入非營利幼兒園及店舖商業空間進駐外，並通過開放空間退縮、綠化空間節點等設置，增加鄰里住戶間互動。新北市城鄉局長黃國峰指出，社宅政策需長期穩健地持續推動，新北市更透過都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式，多元取得策略增量社宅。

民安段社宅共194戶，目前則有央北和斯馨社宅等營運中社宅1050戶，而後續新店B、D、F、H、I單元整體開發區規劃社福用地4.43公頃約5300戶，整個新店區將可提供約9400戶以上的住宅單元供市民選擇。 新北市新店區民安段青年社會住宅室內客廳空間。圖／新北城鄉局提供

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