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板橋三民路工業區轉型新北審議通過 新增超過2千坪公園及公益設施

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋三民路工業區轉型細部計畫示意圖。圖／新北市城鄉局提供
板橋三民路工業區轉型細部計畫示意圖。圖／新北市城鄉局提供

板橋三民路工業區隨著板橋產業結構轉變下，傳統工業需求隨著時間改變，逐漸發展為住商使用為主，三民路工業區原先為信大工業公司廠房轉型作為住宅區，轉型細部計畫於今經新北市都委會審議通過報請內政部核定，將新設公園用地約1237坪，公益設施面積約1311坪。

板橋三民路工業區轉型案，基地4692坪，原經營預拌混凝土業及自行車零件業，因工業使用易產生揚塵汙染與周邊住宅區使用性質不相容，區內工廠已於前年陸續歇業及遷廠，形成閒置工業區土地，故申請工業區檢討轉型再利用。城鄉局表示，板橋三民路工業區轉型案位於新北市公告都市計畫工業區鼓勵優先轉型適用區域，市府政策鼓勵閒置工業區轉型並提供開放空間，改善地區公共設施服務水準，並滿足地區發展需求。

新北市城鄉局長黃國峰指出，本案工業區轉型回饋內容包含臨中山路二段443巷畫設公園用地約1237坪，並於公園用地興建公共托育中心、公共托老日照中心及身障日照中心，及配合都更二箭於變更後住宅區興闢幼兒園等4項公益性設施，合計樓地板面積約1311坪。另於公園興闢地下公共停車場，提供86個停車位，及計畫區北側規劃12米道路用地完善整體交通系統，藉以提升周邊居住、社福及交通品質，並營造銀幼樂活、老幼共學環境。

板橋三民路工業區轉型公園設置公益設施示意圖。圖／新北市城鄉局提供
板橋三民路工業區轉型公園設置公益設施示意圖。圖／新北市城鄉局提供
板橋三民路工業區轉型公園設置公益設施示意圖。圖／新北市城鄉局提供
板橋三民路工業區轉型公園設置公益設施示意圖。圖／新北市城鄉局提供

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