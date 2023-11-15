中鋼以平高盤開出12月新盤價 期待鋼市正向發展

中鋼（2002）15日以平高盤開出12月新盤價，再軋延以及API鋼管所使用的熱軋底材每公噸漲300元，其餘品項平盤，期待鋼市正向發展。

中鋼表示，目前鋼鐵需求方面，美國車廠工人聯合罷工落幕、汽車復產，有助用鋼需求回籠；日本政府近期推出逾17兆日圓（約1,130億美元）抗通膨法案，促進消費與減稅並行；中國大陸當局政策面聚焦穩定房市，同時增發1兆元人民幣（約1,372億美元）國債投入基建與災後重建，並對汽車與家電等產業提供優惠融資，加速鋼需釋出。

世界鋼鐵協會上修2024年全球鋼鐵需求成長率至1.9%，較2023年需求增加近3,460萬噸，全球鋼市利空因素逐漸淡化。

鋼鐵供給方面，中國大陸進入冬季環保限產時期，主要鋼廠逐步落實減產，中鋼協統計10月下旬粗鋼日均產量為262萬噸，較七月下旬高峰304萬噸減少約14%，鋼材社會庫存自8月中旬高點1,221萬公噸下滑至949萬公噸，降幅達22%。美國鋼廠受惠下游需求強勁，板材交期拉長至超過8周；歐洲鋼廠關停七支高爐，減產效應逐漸發酵。世界鋼鐵協會統計今年九月全球粗鋼產量為1.4億公噸、年減1.5%，供給面縮減有助平衡需求。

原物料與市場行情方面，鐵礦砂價格攀升至每公噸130美元，創近8個月新高，冶金煤價維持高檔每公噸300美元，有效支撐鋼價。美國鋼廠自十月份起連續三次調漲，北美熱軋出廠價自9月下旬底部反彈超過每公噸300美元，歐洲鋼廠推漲熱軋每公噸50歐元(約54美元)，帶動歐洲板材行情上漲，寶鋼、鞍本鋼廠十二月份盤價熱、冷軋及鍍鋅產品皆以平高盤開出。歐美鋼價回升，國際盤商由觀望轉為陸續回補庫存，將帶動亞洲鋼價回溫，全球鋼市回升訊號浮現。

中鋼表示，全球鋼市低谷已過，歐美終端市場展望明朗，有助於推升亞洲地區鋼材出口，歐美鋼價漲勢將預期帶動亞洲回溫，未來將朝正向發展。