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只剩5%、南部買大宅成時代眼淚！高雄逾半買2房

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

實價顯示，台南市、高雄市近年預售價格快速增長，台南市今年成交均價每坪34萬元，與二年前相比增加32%，高雄市今年預售均價34.1萬元，二年成長27%，因為房價增加拉高購屋門檻，出現越買越小的趨勢，如台南市二年前買四房占整體15.3%，今年只剩5.9%，高雄只剩4.9%，兩都今年成交主力皆為二房，高雄市超過一半成交的預售屋是二房。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，以往買小房、住小房是北部專利，然而南二都因科技業南漂，產業帶動房市效果強，房價被資金潮及議題推升，以致買方總價考量下，能買的空間越來越限縮。

依據實價資料，統計台南市及高雄市二年來預售成交單價及格局佔比，二都在二年前平均預售成交單價都還在2字頭，今年已來到3字頭，房價有感成長。

格局的部分，南二都成交主力都是二房及三房，台南市二房占47.1%、三房占44.5%，兩種房型就占整體91.6%，四房占比從二年前15.3%大幅下降至今年僅剩5.9%，一房的佔比幾乎沒有變動，今年佔整體2.5%。

至於高雄市二房即占56.4%，與台南市不同，高雄市三房占比不算高、約26.1%，但一房占比有12.6%、突破1成，整體而言，高雄市成交預售屋往更小的坪數擴增。

住商不動產台南安南加盟店店長張家豪指出，台南市過去成交主力是透天，但這幾年來土地價格及建築成本都上漲，透天總價過高，一般自用買方難以負擔，且建商推案也逐漸以大樓型社區為主，新案價格連年上升，買方無力購買大坪數，購屋空間只能縮小，目前市場主流為2+1房，適合一般小家庭或新婚族群，總價帶較低，空間上也較有彈性。

觀察全台推案房型，除了豪宅物件，幾乎都集中於二~三房，南二都也不例外，郎美囡表示，影響推案主力坪數，除了土地及建築成本外，少子化及不婚的社會現象調整家庭結構，三代同堂越來越少，小家庭、頂客族越來越多，無論新屋或中古，二到三房的銷售速度較快，未來轉售也容易有買方接手，因此成為房市主力。

南二都預售交易均價及格局占比。資料來源／住商不動產
南二都預售交易均價及格局占比。資料來源／住商不動產

房價 預售屋

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