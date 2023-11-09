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高雄翰品酒店推「永續春酒尾牙宴」 為地球環境盡心力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄翰品酒店推「永續春酒尾牙宴」，為地球環境盡心力。記者林政鋒攝影
高雄翰品酒店推「永續春酒尾牙宴」，為地球環境盡心力。記者林政鋒攝影

環保、友善環境的「食尚」潮流席捲全球，高雄翰品酒店推出「永續春酒尾牙宴」，從食材來源、環境足跡等面向標舉永續議題，讓消費者享用佳餚的同時，也能為地球盡一份心力。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，根據聯合國農糧組織的定義，永續飲食是指該食物對環境的影響少，但同時又提供食材原有的營養保障、照顧到現代及未來世代的健康生活。

林俊宇指出，永續飲食的核心在於環保與營養間取得平衡，像是選擇「當季」食材，選取台灣「本土」產製的食物等。

林俊宇表示，飯店小吃與宴會菜單目前約有六成以上都是使用台灣在地食材，一開始的確有些食材需要仰賴進口，後來找到高雄優質海鮮廠商與小農蔬果，飯店轉向在地農友購買。

高雄翰品酒店推出的永續春酒尾牙宴採用全新的出餐方式，將百匯自助餐檯縮小到餐桌轉檯上，變成旋轉百匯加上位上方式出餐，其中菜色充滿高雄特色餐點及食材，以高雄宴的方式發想，充分展現在地精神不只美味健康，更融入低碳永續元素。即日起接受預訂，每桌1萬元起跳。

高市海洋局代局長黃登福表示，高雄市是擁有我國漁撈、養殖及水產加工等漁業產業群聚最重要的城市，海洋局以「高雄海味」品牌積極行銷高雄精選水產品，翰品酒店對於使用高雄在地食材相當用心，期許未來有更多更好的高雄海味商品能透過不同管道讓國人品嚐，未來海洋局也會持續行銷推廣，讓「高雄海味」永續發展。

高雄翰品酒店推「永續春酒尾牙宴」，為地球環境盡心力。記者林政鋒攝影
高雄翰品酒店推「永續春酒尾牙宴」，為地球環境盡心力。記者林政鋒攝影

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