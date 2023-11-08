附設托嬰樂活宅 花蓮第二座社宅將動土

國土管理署近日表示，中央在花蓮推動第二座社會住宅案「美崙安居」將在11月14日舉行動土典禮，此案由國家住宅及都市更新中心主辦，工程經費約新台幣23億元；全案興建地下2層地上13層建築物共計1幢2棟，可提供425戶社會住宅及社區集會空間、商業店鋪、托嬰中心等公共服務設施，將成為在地就學就業與新手家庭不只能居住，還能有好品質的公共社福設施可以使用，全案預計於2027年10月完工啟用。

國土管理署稱，「美崙安居」基地位於球崙二路與華泰街與華民街口，面積約0.77公頃，也規劃取得綠建築、智慧建築及耐震等三大標章。此外，此基地擁有良好的地理位置及天然地貌，左鄰花蓮縣政府行政區，右臨花蓮港觀光區，附近有花蓮唯一的高爾夫球場，還有復興國小、美崙國中、花蓮高工等學校，步行5分鐘亦可到美崙夜市，具有交通便利、文教設施與良好生活機能特點。

此案規劃425戶社宅，地面層營造開放型場域活絡鄰里居民交誼外，並結合社福托嬰中心，期能成為新手家庭的暖心後盾。此外，一樓規劃店鋪打造良好商業空間，更為在地就學就業的民眾，提供優質宜居樂活家園，期盼打造國人肯定的好宅。

國土管理署重申，中央將持續與地方通力合作，結合國家住宅及都市更新中心擴充國內社會住宅興辦量能，並讓有品質的社會住宅及其附屬公共設施，可帶動周邊區域發展及強化社區服務機能，讓國人可以好好生活、無後顧之憂享有優質居住環境，共築社宅新價值。

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