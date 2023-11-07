捷運末端站也不便宜了！只剩這站還有2字頭
雙北捷運站周邊是熱門購屋地點，許多民眾為了相對低價，會選擇往返市中心距離最遠的末端站。依據實價資料，雙北各捷運線末端站還在2字頭的，僅剩淡水站，今年房價成長最多則是南勢角站，每坪均價56.9萬元、年增10.9%。
大家房屋企研室總監郎美囡分析，雙北捷運末端站雖然通勤時間較長，但生活機能大多完備，頗受自用買方青睞，尤其新北市價格相對低、大樓物件多的區域，價格能有發展空間。
各捷運末端站平均房價多已站穩4、5字頭，單價最高是周邊豪宅林立的象山站，平均一坪94.1萬元，最低為淡水站，平均25.8萬元，淡水站跟去年相比成長4.5%。各捷運末端站，房價最高跟最低的兩站剛好在淡水信義線的兩端，至於跟去年房價相比，成長最多的是中和新蘆線的南勢角站，今年成交均價56.9萬元，比去年增加10.9%。
住商不動產中和景安加盟店店長丁崑庭指出，近期中永和捷運站周邊房價表現都相當亮眼，相較之下，身為末端站的南勢角站房價較為親民，而且南勢角站周邊新大樓的選擇較多，也可能是房價成長明顯的原因。
該站周邊成交主力為大樓二房，總價1,800萬以內最受歡迎，值得一提的是，過去以中永和在地買方為主，近幾年台北市及新北市高價區購屋門檻又往上拉高，因此來自台北市及新店區的換屋及首購族越來越多，買氣相當穩固。
觀察各末端站房價漲跌互見，不過跌幅都在2%以內，大部分房價走勢平穩，除了南勢角站，板南線的頂埔站及文湖線的南港展覽館站房價成長也頗為顯著。
郎美囡表示，各末端站的生活機能多數已相當成熟，自住比例高，房價表現穩健，其中，頂埔站房價還有3字頭，與其他站點比較，房價基期低，因此價格漲幅也較明顯。
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