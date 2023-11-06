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台塑公司彰化辦二手玩具市集 傳遞環保與公益價值

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
2023年《玩具翻個轉》二手玩具市集4日舉辦，彰化縣府工策會總幹事張寒青(右3)、彰化縣社會處專員翁子琳（右2）、台灣玩具圖書館協會理事長余良玲(右1)、台塑企業總管理處協理劉耀文(左3）、彰化師範大學教授洪連輝（左2）、彰化縣觀光導覽解說協會理事長黃美娟（左1）出席活動。台塑提供。
2023年《玩具翻個轉》二手玩具市集4日舉辦，彰化縣府工策會總幹事張寒青(右3)、彰化縣社會處專員翁子琳（右2）、台灣玩具圖書館協會理事長余良玲(右1)、台塑企業總管理處協理劉耀文(左3）、彰化師範大學教授洪連輝（左2）、彰化縣觀光導覽解說協會理事長黃美娟（左1）出席活動。台塑提供。

台塑企業暨王長庚公益信託上周六（4日）在台化彰化廠福利大樓舉辦彰化二手玩具市集活動，今年以《玩具翻個轉》為主題，提供多種遊戲闖關區，同時還將榮獲今年德國iF設計獎的「甜點露露椅」結合有趣的體驗遊戲，翻轉民眾對於塑膠玩具無法回收的刻板印象。

活動主持人黃智筠老師表示，受惠於台塑企業王瑞瑜常務委員，同時也是王長庚公益信託主任委員的啟發，她認為「世界上沒有所謂的廢棄玩具，只有懂不懂得如何利用它創造更好的使用價值」，這讓玩具基地有持續的動力去回收二手玩具，並積極開發新的教案，藉由寓教於樂的課程與活動，傳遞「環保」與「公益」的核心價值。

藉由玩具這個平台，為不同年齡、不同需求的人提供合適的玩具與課程，並透過教育的方式，傳遞塑膠製品的知識與可循環使用的精神，同時也為社會的各個角落提供陪伴，成為社福機構、偏鄉社區及學校的後盾。

玩具基地專案自2020年推動以來，已累積回收39公噸的二手玩具，目前已經成為中部最大的二手玩具物流中心，平均每個月約有1公噸的二手玩具會進入玩具基地。

同時，透過線上二手玩具申請領用平台，已累計201個不同社福機構、學校等單位申請領用玩具，合計領用二手玩具11公噸。「但這只是一個起點。」黃智筠老師說，期望未來更多民眾、機關或團體加入回收二手玩具的行列，讓資源循環利用觀念深植在下一代的心中，並落實在他們的日常生活裡，這才是玩具基地最大的使命。

2023年《玩具翻個轉》二手玩具市集活動，小朋友在眾多公仔前仔細挑選喜愛的玩具。台塑提供。
2023年《玩具翻個轉》二手玩具市集活動，小朋友在眾多公仔前仔細挑選喜愛的玩具。台塑提供。

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