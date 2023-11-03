慧榮贊助早療幼兒交通車 協助第一社會福利基金會

NAND Flash控制IC廠慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）贊助第一社會福利基金會，為該機構的第一兒童發展中心提供一台早療幼兒交通車，服務汐止、內湖、南港、松山、中正、大安及信義區需要接受早期療育的孩子。除了上下課接送，也解決了孩子們參與社區適應、社區融合及就醫的接送問題。

慧榮科技總經理苟嘉章表示：「慧榮長期支持早期療育，這是自2015年以來捐出的第七台早療車。除了早療車，我們也捐贈早療教室和設備。不僅如此，公司的志工社夥伴也定期協助多家早療中心進行社區適應課程。藉由贊助早療領域，盼能協助喚醒國人及員工瞭解早期療育的重要性，也鼓勵同仁關心並實際參與社會公益」。

第一社福執行長張菁倫表示：「根據世界衛生組織估計，發展遲緩及身心障礙嬰幼兒發生率約為6～8％，若能及早發現並療育，可減輕障礙程度，且3歲以前接受早療1年的功效是日後的10倍，更可減少之後社會成本的支出。非常感謝慧榮科技提供贊助，讓更多偏遠地區或雙親皆需要工作的孩子也有機會前往中心接受專業的療育課程」。

第一兒童發展中心是台灣第一間由特教專業人員成立的機構，於1980年由學習特殊教育留美歸國的張培士、曹愛蘭、賴美智三位女士，以及柴松林教授一起成立，目的是希望心智障礙中重度的孩子也有機會接受教育。開始時以幼兒療服務為主，之後成立第一社會福利基金會，並逐漸發展出成人日托、成人住宿、就業支持及輔助中心等服務。

苟嘉章於11月3日親臨第一兒童發展中心參加早療車捐贈儀式，並了解孩子們接受早療課程的情況及學習環境。第一社福執行長特別致贈感謝狀，感謝慧榮科技在第一兒童發展中心其中一輛早療車屆滿政府規定年限之際，提供贊助以解燃眉之急。

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