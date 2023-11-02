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房價高漲！年輕人選擇躺平「等房」 繼承移轉創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據內政部公布，前三季全台繼承移轉共5萬8,584棟，年增14％，不但創統計以來同期新高，甚至比2019年以前歷年全年度的繼承移轉棟數高，此外，全國有8個縣市繼承占整體移轉比重超過2成，代表每10筆移轉登記至少有2筆來自繼承，其中澎湖縣繼承移轉比例高達44%，比買賣移轉占比35%還高。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，打炒房政策影響房市買賣交易量走低，近幾年房價高漲讓年輕族群選擇躺平，加上少子化的社會結構變化，等房風逐漸形成，因此繼承移轉逐年增加。

今年前三季全國繼承移轉共5萬8,584棟，比去年同期增加14%，且下歷年同期新高，以內政部公布各類移轉登記資料，統計繼承移轉及買賣移轉占所有移轉的比例，今年前三季全國移轉登記有17%來自繼承移轉，代表每100筆移轉登記中有17筆是繼承，買賣移轉則占62%。

觀察各縣市繼承移轉比例，台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及澎湖縣等8個縣市繼承比例超過20%，澎湖縣有高達44%來自繼承，超過買賣移轉比重，台北市是六都中唯一繼承移轉比例超過20%的都會區，且台北市買賣移轉僅占46%，也是買的少、等的多的都會區。

郎美囡表示，台北市不動產價值高，房產入手門檻高，若有房可等相對輕鬆，另一方面，持有多年轉售可能土地增值稅相當高，由於繼承免徵土地增值稅，影響屋主生前移轉的意願，反而留著讓晚輩繼承者越來越多，至於澎湖縣，其不動產具有觀光價值，這幾年國內旅遊興盛，觀光離島備受青睞，且澎湖縣有農變建制度的優勢，房地產大多以家族內傳承為主，一般交易市場的量體小，造成繼承比買賣多的情況。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，繼承免徵土地增值稅，由於持有期間長，其土地漲價數額往往頗為驚人，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，繼承移轉仍為顯學，但繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構
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繼承權 房市

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