momo超狂購物節11月1日開跑 首波優惠高峰來襲

富邦媒（8454）2023年《雙11超狂購物節》11月1日火熱開跑，雙11第一波優惠高峰強勢來襲，從凌晨0點至2點限時祭出「夜貓加碼送百元mo幣」，可望第一時間點燃雙11沸騰買氣；還有首戰「組隊賺回饋」帶頭衝，號召mo粉揪團力拼全站最高23%回饋；11月1日搶先下單同步享有「Ford百萬名車」抽獎資格。11月2日至11月8日更有「強檔品類日」接棒出擊。

迎戰來勢洶洶的年末購物熱潮，momo全台物流中心、主倉、衛星倉及雙11物流調節中心共約60座動員備戰，並搭配AI大數據助陣與行銷活動資源整合，提前將熱銷、出貨量預期性高的商品協調分流至南北各倉；加上momo積極導入自動化設備，包含今年於北區物流中心擴大導入「AGV無人搬運車」，助益揀貨效率；以及「自動包裝機」大幅提升裝載效率及智能作業。

在物流配送上，momo自有車隊富昇物流與配送商、供應商策略聯盟，藉由系統整合與後端系統演算預先整合配送商產能，並持續優化配送路徑；2022年第4季導入的「momo電動三輪車」也在今年加入雙11物流服務陣容。

為給予第一時間守在momo的消費者專屬回饋，11月1日祭出「夜貓加碼送mo幣」活動，凡凌晨0點至2點累積消費滿3,000元，限時加碼登記送100元mo幣。聲勢浩大的「組隊賺回饋」首戰同步開打，10月31日前把握最後組隊機會，並於11月1日團隊達4人以上、4人以上有消費，且當日團隊消費累積金額達指定門檻，即享最高3% mo幣回饋，疊加信用卡回饋享全站最高23%回饋。

為讓消費者心動就能馬上「購」，11月1日活動開跑首日就有超殺的必搶爆品等你下單，像是每日必備「舒酸定」抗敏護齦牙膏，8入組活動價1,078元，加碼行李箱或吹風機超狂好禮2選1；原價破萬的「Le Creuset」琺瑯鑄鐵媽咪鍋 22cm，限時破盤3折起；還有momo雙11獨家燕麥奶茶色「CROWN」Boxy28吋胖胖箱現省逾2,500、「東芝」192L一級變頻冰箱限時免萬入手、「舒味思」萊姆口味氣泡水買一箱送一箱等。

11月2日起「強檔品類日」接棒出擊，由爆殺3C日帶頭衝，三重門檻登記送好禮，包含藍牙麥克風喇叭組、無線藍牙耳機或維生素C1000。11月日3家電下殺日滿額登記送3,000超有感回饋，精選品牌再加碼回饋3%無上限。11月4日流行時尚日全館不限金額登記送11%，運動品牌、專櫃正裝、奢華精品、質感內著等限定商品飆降11元起。11月5日日用婦幼日囤貨好物可補齊衛生紙、尿布等生活所需，一日限定加碼250元mo幣回饋。

11月6日家居休閒日登場，多重門檻狂撒mo幣回饋，指定商品最高送1,800元mo幣。11月7日美妝女神日重磅來襲，消費滿1,111登記送111元mo幣，全館下單再抽話題新機iPhone15。11月8日美食+保健日壓軸鉅獻，指定品類滿額登記搶iPhone 15、微電腦電子鍋、11,111 元mo幣、哈根達斯單球券或田原香常溫滴雞精等豐富回饋好禮。

另，凡於momo雙11暖身慶期間消費滿額，就能登記領美食及保健品，包含7-ELEVEN CITY PRIMA橙香精品美式、大研生醫德國頂級魚油、正官庄高麗蔘野櫻莓飲、獅王口腔保健組、家家生醫七日孅茶包、哈根達斯單球兌換券、Diva Life迷你鉑金包巧克力以及beard papa's泡芙。還有順手「簽到賺mo幣」最高領100元mo幣。mo粉最愛「狂撒百萬紅包」每日14個時段搶100%中獎機率紅包，11月1日活動首日再加碼1,111元mo幣大紅包。

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