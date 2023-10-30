易飛網打價格戰！旅展進單業績拚破九位數 將較去年倍增

ITF台北國際旅展將於本週五盛大開展，易飛網（2734）董事長周昀生今（30）日表示，觀察國人出國旅遊人次目前僅約恢復至疫情前近八成，「旅費高於疫前」是導致旅人躊躇不前的主因，為回應市場需求，以「超激安」行程作為本次旅展與消費者溝通重點，今年旅展業績目標不僅將破億元，且將較去年倍增，再創新高。

周昀生表示，本次ITF為去年10月13日國境開放至今滿週年後的首場國際展覽，別具戰略意義，今年推出的四大核心商品包括過年賀歲、冬季賞雪、自由行/機票及國旅，盼在競爭激烈的ITF旅展眾多展攤中吸引旅客駐足，去年解封後首場ITF旅展，易飛網進單營收寫下逼近九位數的亮眼成績，今年有望倍數成長，再創新高。

易飛網今年台北國際旅展以「超激安！世界玩很大」為主題，其中主打全新「易起賀歲」過年寒假系列行程，早鳥優惠最高折萬元，再加碼送外幣萬元大紅包，而冬季戲雪及泡湯主題行程，第二人最高折8,000元，機加酒自由行折後僅6,999元起，另機票最低月付79元起即可飛出國，還有最抗漲的國旅團體行程最低僅4,999元起。

其中，針對春節檔期推出的「易起賀歲」系列，精選行程包括「銀妝韓國飆雪5日」不進人蔘保肝店，2024年2月10日出發，過年五連休免請假，體驗戶外滑雪場飆雪含雪具5合1、暢遊世界級主題樂園，「樂遊濟州5日」賞御里牧夢幻雪景、打卡彩虹海岸路、火山口巡禮，韓國行程每人32,900元起，第二人最高折萬元；「峴港奢華饗宴5日」入住五星飯店、品嚐龍蝦饗宴，「峴港魅力5日」入住巴拿山城堡別墅、夜遊會安古鎮，越南行程每人36,900元起，第二人折6,000元等。

第二大核心商品為冬季玩雪及泡湯行程，主推「北海道破冰船5日」體驗季節限定破冰船及阿寒湖冰上嘉年華、入住三晚溫泉飯店；「東京雙樂園螃蟹溫泉五日」暢玩迪士尼樂園、雪樂園戲雪、入住一晚溫泉飯店，加碼贈送螃蟹吃到飽；「東北藏王樹冰5日」搭乘360度移動平台高空纜車賞藏王樹冰、漫步江戶時代大街大內宿；「關西四都戲雪 6 日」暢玩六甲山雪樂園、日本環球影城及水族館、散策千年名湯有馬溫泉舊街，前述日本行程最低32,900元起，第二人享最高5,000元優惠。

歐洲童話體驗「銀色奧捷斯匈10日」逛歐洲最大聖誕市集、布拉格雙遊船體驗，再升等一晚五星飯店，每人59,900元起，第二人折8,000元；泰國特色行程「易起飛泰6日」嘗鮮All Star遊輪、體驗潑水節、騎大象及坐馬車，含稅簽每人僅16,900元起，第二人再折3,000元。

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