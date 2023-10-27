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台中標地進帳125億 豐原單價百萬改寫天花板

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
捷運北屯總站示意圖。台灣房屋提供
捷運北屯總站示意圖。台灣房屋提供

台中市地政局「112年區段徵收配餘地土地標售」，今（27）日上午開標，本次標售土地坐落北屯機廠、豐原豐富專案及烏日高鐵特區，三地共釋出20筆標的，合計總面積約2.7萬坪，總底價超過185億元，吸引到15標封參與投標，最終標脫8筆標的，標脫率4成，整體溢價率高達19%，為市府進帳約125.4億元。

台灣房屋表示，本次標售的單價地王不在北屯，而是由豐原的豐富專案一心段1115地號，以單價101萬元居首。

由於先前豐原單價於9字頭的土地交易，皆為不到10坪的畸零地，因此一心段1115地號為扣除畸零地後，豐原首筆單價百萬的土地，改寫豐原地價天花板，該筆標的也以31.7%的溢價率，榮登本次標售的溢價王，同時也是人氣王，共有三封標單競逐，最終由上市櫃建商大華建設奪標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，寫下地王驚嘆號的豐原豐富專案，是豐原近年少見的新興重劃區。

該重劃區有亞洲大學投資逾55億元，打造兼具醫院、長照、托育及產學中心的健康產業園區，未來還將以市地重劃的方式推動二期開發，建設遠景亮麗，而以單價101萬元空降地王的一心段1115地號，是容積率較高的第二種商業區，加上基地為三面臨路的方正街廓，面積又將近千坪，可享整體開發獎勵，因而奠定地王身價。

北屯機廠是本次投標情況最踴躍的區域，共有9標封投標，佔體標封數的6成，包括寶佳集團、富宇建設及豐邑機構等大咖建商，都參與投標。

其中溝背段3地號與5地號的兩筆特定商業區標的，各有3組人馬投標最熱絡，與豐富專案的一心段1115地號並列本次標售的人氣王；碧柳段154地號的特商區土地，表現也頗亮眼，由富宇建設以總價約20.9億元得標，換算單價約100.8萬元，是本次標售的單價亞軍。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，北屯機廠的標脫標的，均為面積逾1500坪的高容積率特定商業區，享有整體開發獎勵，條件在台中市捷運站周邊相當難得；加上當地商業區已有多筆單價百萬元以上的交易，因此本次標售的價碼合乎行情。

更重要的是，現今北屯機廠的特商區，已有條件開放住宅使用，對業者而言更具規劃彈性，且當地正處於人口移入與商圈發展的上升期，房市前景可期，因而成為建商的購地重點，但也由於標售物件的規模可觀，開發門檻高，所以本次出手投標的業者，幾乎都是資金雄厚的大型建商。

豐原豐富專案的一心段1115地號，締造百萬單價成為本次標售三冠王。圖片來源／台中市地政局
豐原豐富專案的一心段1115地號，締造百萬單價成為本次標售三冠王。圖片來源／台中市地政局
台中市地政局112年區段徵收配餘地標售結果。資料來源／台灣房屋
台中市地政局112年區段徵收配餘地標售結果。資料來源／台灣房屋

建商 溢價

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