快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

跨境網購商機夯 全家攜日貨電商比比昂推超商取貨服務

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
看準跨境網購趨勢，全家今（18）日宣布，10月26日起再獨家攜手PChome旗下日本跨境電商「Bibian比比昂」推出取貨服務，首波開放「mercari代購」。全家／提供
看準跨境網購趨勢，全家今（18）日宣布，10月26日起再獨家攜手PChome旗下日本跨境電商「Bibian比比昂」推出取貨服務，首波開放「mercari代購」。全家／提供

跨境電商當道，全家（5903）看準跨境網購趨勢，繼今年8月與韓國最大電商酷澎，推出便利商店取貨服務，今（18）日宣布，10月26日起再獨家攜手PChome旗下日本跨境電商「Bibian比比昂」推出取貨服務，首波開放「mercari代購」，其為日本最大二手交易平台，站上平均擁有高達億件商品可選購。

根據國際市場研究機構eMarketer預測，2026年全球跨境電商占零售電商比重將從2022年的26%成長至36%，成為市場主力，顯示跨境電商市場的強大成長動能；PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂，看準赴日觀光旅遊潮將助攻跨境銷售，比比昂祭出兩大全新服務，48小時上飛機快速到貨專區、開放全家便利商店取貨服務，積極優化跨境購物最後一哩路的配送體驗。

全家將運用全台超過4,200間取貨店點密集優勢，以及便利商店24小時營業特性，回應消費者隨時取貨的彈性需求。比比昂全家取貨服務未來也將持續推出好物商城、日本代標代購、美國代標代購等便利商店取貨服務。

許多台灣民眾喜愛購買日本商品，舉凡玩具公仔、保養藥妝、零食伴手禮等，皆是消費者購物清單選項。瞄準日益興盛的跨境網購商機，全家創業界之先，攜手PChome旗下日本跨境電商Bibian比比昂，10/26起於mercari代購推出便利商店取貨服務，包含玩具公仔模型、動漫偶像周邊、遊戲小卡等超過億件商品，皆可選擇全家取貨。

跨境電商 全家便利商店 日本

延伸閱讀

供應商事故持續影響 日本豐田產線停擺擴大

全家便利商店攜日貨專賣電商「Bibian比比昂」推獨家超商取貨服務！限時6天免運優惠

哪些日本美食根本過譽？ 網點名兩樣小吃：還不如吃台灣的

約砲吸安助興遇釣魚 他幫員警「代購」毒品獲判無罪

相關新聞

比比昂推快速到貨專區、全家超取兩大全新服務

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂看準赴日觀光旅遊潮助攻跨境銷售，持續提...

CYBERBIZ 推 APP MARKET 助力廠商快速啟用行銷科技服務

台灣新零售系統商CYBERBIZ，針對品牌商家導入Martech（行銷科技）的痛點，結合逾70家的技術夥伴、近200款工...

2024年房市回溫？顏炳立：不可能的任務、房市大勢已去

戴德梁行總經理顏炳立今（18）日「2024年房市回溫？不可能的任務」為題，發表最新觀點，他指出，今年房市多空對峙，9月移...

LINE Pay 推行銷活動 並導入中山醫學大學附設醫院場域

台灣消費者常使用的行動支付LINE Pay宣布活動與新場域。第4季攜手麥當勞、爭鮮餐飲等31家人氣消費品牌啟動「天天LI...

推動 ESG 商研院今與碳中和科技聯盟協會、艾法諾簽 MOU

為促進ESG相關知識引入東南亞台商，以促進產業落實ESG永續轉型發展，商研院今（18）與碳中和科技聯盟協會、艾法諾公司共...

大成第3代5年投資10億 推台灣首顆「生食級雞蛋」…比一般雞蛋貴1倍原因曝光

經過5年打磨、10億元投資，台灣首顆生食級雞蛋終於問世。這顆看似簡單的雞蛋，背後究竟藏有多少細節與講究，才能讓它比一般雞蛋貴上一倍？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。