跨境網購商機夯 全家攜日貨電商比比昂推超商取貨服務

跨境電商當道，全家（5903）看準跨境網購趨勢，繼今年8月與韓國最大電商酷澎，推出便利商店取貨服務，今（18）日宣布，10月26日起再獨家攜手PChome旗下日本跨境電商「Bibian比比昂」推出取貨服務，首波開放「mercari代購」，其為日本最大二手交易平台，站上平均擁有高達億件商品可選購。

根據國際市場研究機構eMarketer預測，2026年全球跨境電商占零售電商比重將從2022年的26%成長至36%，成為市場主力，顯示跨境電商市場的強大成長動能；PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂，看準赴日觀光旅遊潮將助攻跨境銷售，比比昂祭出兩大全新服務，48小時上飛機快速到貨專區、開放全家便利商店取貨服務，積極優化跨境購物最後一哩路的配送體驗。

全家將運用全台超過4,200間取貨店點密集優勢，以及便利商店24小時營業特性，回應消費者隨時取貨的彈性需求。比比昂全家取貨服務未來也將持續推出好物商城、日本代標代購、美國代標代購等便利商店取貨服務。

許多台灣民眾喜愛購買日本商品，舉凡玩具公仔、保養藥妝、零食伴手禮等，皆是消費者購物清單選項。瞄準日益興盛的跨境網購商機，全家創業界之先，攜手PChome旗下日本跨境電商Bibian比比昂，10/26起於mercari代購推出便利商店取貨服務，包含玩具公仔模型、動漫偶像周邊、遊戲小卡等超過億件商品，皆可選擇全家取貨。

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