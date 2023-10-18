2024年房市回溫？顏炳立新觀點：不可能的任務

戴德梁行總經理顏炳立今（18）日以「2024年房市回溫?不可能的任務!」為題，發表最新市場觀點表示，今年9月移轉棟數有回溫的跡象，不少業者認為房市已經逐漸利空出盡，但利空出盡得要出現大量，現在並沒有。由於實利率攀升，使資金緊俏，未來房價下跌趨勢不變，

他說，今年房市是「黯淡的月」，房價會鬆動，但因屋主拋售壓力未到，價格跌幅不大，以蛋黃區來看，大約一年跌2.5%，跌幅較小，一般人感受不出來，蛋白區則可能跌10%左右。

他預估今年第4季房地產市場「跌、緩跌、量縮」格局不變，量、價、買氣都會呈現收斂，量縮會比價跌更明顯。

以今年前8個月建物買賣移轉棟數19.11萬棟，較去年同期下降13%來看，估計全年買賣移轉棟數，將減少至在27萬棟到28萬棟間。

土地市場部分，2023年第3季土地交易量382億元，雖相當於上半年的總和，但仍遠低於近十年單季485億元的平均交易量，土地市場仍處在觀望期，建商只挑優質土地投資。

顏炳立表示，2023年第1季房地產市場，買賣雙方屬於拉拔狀態，第2季是賣方堅持價格、買方等價跌，第3季呈現賣方鬆動了、買方願意看屋，第四季演變成賣方價鬆動、買方仍觀望。

成屋市場方面是「價修等買盤」，預售市場則會出現「爆量價修等買盤」，可能會有低首付搶買盤的買氣，但若不降價，銷售期就會拉長。

他表示，政府打房不是急性藥，是慢性藥，這個慢性藥藥效正在慢慢發酵，不要再說打房沒用，長期來看，房價未漲就是跌，2023年房市大勢已去，量縮，價一定會修正，只是時間問題，第4季要有交易量，就等價格鬆動。 房市示意圖。 記者游智文／攝影

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