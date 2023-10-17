2023網路口碑之星揭曉！信義房屋ESG影響力高 台達電、中鋼同獲獎
信義房屋獲得「2023第六屆網路口碑之星」ESG企業永續領域居家生活消費類領航創新獎，為房仲業唯一，同場包括台達電、中鋼、富邦證券等企業也獲肯定，主辦單位表示，信義房屋發揮居家生活生態圈的獨到優勢，並致力環境永續，一年來生物多樣性話題正面聲量佔比成長率提升8%、地方創生及社區一家好感度成長率6倍。
網路口碑之星由數據內容平台《DailyView網路溫度計》自2018年調查該年度主題內的項目網路聲量及好評影響力排名，今年聚焦ESG企業永續、健康休閒、美食、宅經濟四大領域共2200家企業參與，評比依去年7月1日到今年6月30日一年中，網路聲量、正負評比、App地點評論、星等評分等綜合排名，頒發策略卓越獎與領航創新獎兩大獎項。
今年共28個企業獲獎，包括台達電、中鋼、富邦證券、冠德建設等企業，台北市長蔣萬安也出席祝賀；信義房屋獲得「ESG企業永續領域居家生活消費類」獎項，由信義房屋品牌發展處執行協理劉大成代表領獎。
主辦單位表示，信義房屋藉由零碳島復育海陸生態，實踐觀光與生態平衡的理念，並透過百種興盛允萌行動及花樹銀行，認養瀕絕植物，使生物多樣性正面聲量佔比提升8%。而信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫則深化大眾永續行動，2022年提案覆蓋率更達100%；台灣地方創生基金會除加強人才培力及資源媒合效用，也發布首份地方創生體檢報告，從發起、執行到成效觀測，發揮全面性的永續影響力。
ESG永續發展已逐漸成為全球企業重要議題，從2022年各類別產業出版永續報告書數量有持續增加的趨勢看來，顯示ESG已落實到各產業，並成為企業重要的優勢，信義房屋在42年前即寫下立業宗旨，合宜對待各利害關係人，因此持續在環境、社會、公司治理面向上精進，保持產業競爭力，也深獲消費者信任。
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