Uber 優步小黃邁新里程碑 感恩回饋祭出大禮包

Uber 優步小黃繼今年9月在新竹與在地計程車車隊合作正式推出後，全台10個城市都看得到優步小黃身影，同時一直是 Uber App 上受歡迎的乘車選項之一。為慶祝優步小黃邁向新里程碑，並回饋民眾支持，Uber 攜手合作車隊今（16）日起推「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，號召全台三大姓氏之一、與優步小黃的「黃」同姓民眾參與。

根據內政部《全國姓名統計分析》，全台約有 6 % 的人姓黃，預計超過 142 萬黃姓民眾將可共襄盛舉，根據 Uber 全台用戶統計，「黃」姓用戶更排行第三，占比達 5 %。只要您姓黃，打開 Uber App 輸入優惠序號完成登錄，即可兌換一次單趟折抵上限 300 元優步小黃乘車優惠。Uber App 線上叫優步小黃，就是這麼狂。

Uber 自 2017 年與合作計程車車隊推出「優步小黃」乘車選項，至今已普及全台十個城市，以可預估的候車時間、支付方式多元、乘車資訊透明等特色深受大眾喜愛，成為民眾日常通勤、商務往返最安心可靠的代步選擇。根據 Uber App 大數據統計，Uber 平台過去半年的整體乘客用戶數中有超過四成使用過優步小黃，而今年 1 月至今用戶預約優步小黃行程的趟次成長更高達五倍。Uber 與合作車隊未來將持續為消費者帶來機動便捷的優步小黃乘車體驗，期能作為大眾生活中不可或缺的移動好夥伴。

為感謝台灣民眾對優步小黃的支持與喜愛，Uber 與合作車隊首次攜手祭出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動。即日起至10月22日期間，帳戶中文姓氏為「黃」或「黄」，英文姓氏為「Huang」或「Hwang」的 Uber App 用戶，輸入「我姓黃」優惠序號，成功登錄且符合資格者，將於48小時內收到一次單趟折抵上限300元優步小黃乘車優惠，優惠序號使用期限至10月31日。

為擴大滿足所有用戶，Uber 加碼祭出超狂好友推薦優惠，Uber App 用戶即日起每成功推薦一位「黃」姓好友新用戶使用 Uber App，即可享一趟五折乘車優惠，最高可折抵90元；而被推薦的新用戶黃姓朋友除了有機會參與「姓黃搭優黃」活動外，還可額外獲得兩趟五折乘車優惠，單趟最高可折抵90元。 Uber加碼推超狂好友推薦優惠，Uber App用戶即日起每成功推薦一位「黃」姓好友新用戶使用Uber App，即可享一趟五折乘車優惠行程。Uber提供

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