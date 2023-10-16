快訊

華為新機7奈米製程突破美國封鎖 背後撐腰的是艾司摩爾

疑受以巴衝突影響 美房東軍刀狠桶巴裔6歲童26刀致死

高教龍頭也有招生危機？台大證實：15個寄存名額都在同一系

Uber 優步小黃邁新里程碑 感恩回饋祭出大禮包

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
歡慶Uber優步小黃邁新里程碑，號召全台三大姓氏之一、與優步小黃的「黃」同姓民眾參與「姓黃搭優黃，就是這麼狂」活動。Uber提供
歡慶Uber優步小黃邁新里程碑，號召全台三大姓氏之一、與優步小黃的「黃」同姓民眾參與「姓黃搭優黃，就是這麼狂」活動。Uber提供

Uber 優步小黃繼今年9月在新竹與在地計程車車隊合作正式推出後，全台10個城市都看得到優步小黃身影，同時一直是 Uber App 上受歡迎的乘車選項之一。為慶祝優步小黃邁向新里程碑，並回饋民眾支持，Uber 攜手合作車隊今（16）日起推「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，號召全台三大姓氏之一、與優步小黃的「黃」同姓民眾參與。

根據內政部《全國姓名統計分析》，全台約有 6 % 的人姓黃，預計超過 142 萬黃姓民眾將可共襄盛舉，根據 Uber 全台用戶統計，「黃」姓用戶更排行第三，占比達 5 %。只要您姓黃，打開 Uber App 輸入優惠序號完成登錄，即可兌換一次單趟折抵上限 300 元優步小黃乘車優惠。Uber App 線上叫優步小黃，就是這麼狂。

Uber 自 2017 年與合作計程車車隊推出「優步小黃」乘車選項，至今已普及全台十個城市，以可預估的候車時間、支付方式多元、乘車資訊透明等特色深受大眾喜愛，成為民眾日常通勤、商務往返最安心可靠的代步選擇。根據 Uber App 大數據統計，Uber 平台過去半年的整體乘客用戶數中有超過四成使用過優步小黃，而今年 1 月至今用戶預約優步小黃行程的趟次成長更高達五倍。Uber 與合作車隊未來將持續為消費者帶來機動便捷的優步小黃乘車體驗，期能作為大眾生活中不可或缺的移動好夥伴。

為感謝台灣民眾對優步小黃的支持與喜愛，Uber 與合作車隊首次攜手祭出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動。即日起至10月22日期間，帳戶中文姓氏為「黃」或「黄」，英文姓氏為「Huang」或「Hwang」的 Uber App 用戶，輸入「我姓黃」優惠序號，成功登錄且符合資格者，將於48小時內收到一次單趟折抵上限300元優步小黃乘車優惠，優惠序號使用期限至10月31日。

為擴大滿足所有用戶，Uber 加碼祭出超狂好友推薦優惠，Uber App 用戶即日起每成功推薦一位「黃」姓好友新用戶使用 Uber App，即可享一趟五折乘車優惠，最高可折抵90元；而被推薦的新用戶黃姓朋友除了有機會參與「姓黃搭優黃」活動外，還可額外獲得兩趟五折乘車優惠，單趟最高可折抵90元。

Uber加碼推超狂好友推薦優惠，Uber App用戶即日起每成功推薦一位「黃」姓好友新用戶使用Uber App，即可享一趟五折乘車優惠行程。Uber提供
Uber加碼推超狂好友推薦優惠，Uber App用戶即日起每成功推薦一位「黃」姓好友新用戶使用Uber App，即可享一趟五折乘車優惠行程。Uber提供

Uber

延伸閱讀

搭台中計程車安啦！ 交通局稽查2353輛全數投保旅客險

理想混蛋雞丁搭Uber司機批「給人玩後面、基因有問題」 氣憤煎熬：我就是同性戀

專訪Uber台灣總經理／扭轉消費者叫車、外送習慣！「划算到用戶非訂不可」

用越多省越多 Uber One炸雞、咖啡買1送1再享滿額8.5折

相關新聞

醫療保健產業將乘風再起 具3大利基「攻守俱佳」

生產高效減重藥物Wegovy的丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk），今年以來股價飆漲逾40%，並在9月超越全球精品龍頭路易威登集團（LVMH）成為歐洲市值第1大企業，達4,380億美元（截至2023年9月7日）…

三大族群進軍台東房市 新屋成交單價上3字頭

最近幾年台東地區房市熱度明顯上升，東森房屋主示，根據內政部資料，今年第2季台東縣平均單價約為19.1萬元，相較於2021...

買氣慘！ 台北回到2016年谷底「人氣王」也落難

房仲依據六都買賣移轉棟數及家戶數，統計象徵區域買氣的家戶購屋比，六都前三季皆低於去年同期，買氣一向暢旺的桃園市減少0.5...

勃肯IPO市值上看百億美元 德國大媽嫁法國豪門2年8個月發生什麼事？

曾經堅持家族經營超過兩百年的德國勃肯鞋，兩年前加入時尚帝國LVMH家族，今年更讓芭比娃娃穿上勃肯涼鞋，衝刺高達百億美元的新股上市。

政府打房這數據很有感 台北市買氣回到2016年低谷

六都今年前三季買氣全面走弱，據六都買賣移轉棟數及家戶數統計象徵區域買氣的家戶購屋比，六都前三季皆低於去年同期，買氣一向暢...

Uber 優步小黃邁新里程碑 感恩回饋祭出大禮包

Uber 優步小黃繼今年9月在新竹與在地計程車車隊合作正式推出後，全台10個城市都看得到優步小黃身影，同時一直是 Ube...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。