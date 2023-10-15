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國境開放滿一年 桃機旅客量復甦看得見

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
國境開放滿一周年，在國人出國旅遊與外籍旅客來台漸趨熱絡下，旅客量快速成長。桃園機場公司提供
國境開放滿一周年，在國人出國旅遊與外籍旅客來台漸趨熱絡下，旅客量快速成長。桃園機場公司提供

國境開放滿一周年，在國人出國旅遊與外籍旅客來台漸趨熱絡下，旅客量快速成長，根據交通部統計顯示，今年8月桃機進出旅客量已是去年10月國境剛開放時的五倍，桃機公司表示，今(2023)年旅運量穩定回升，保守估計全年進出旅客量可超過3,000萬人次，隨著外國觀光客陸續增加，樂觀預估可達3,400萬人次。

去年10月13日我宣布開放邊境，入境旅客不必再隔離，不少悶了近三年無法出國旅遊的國人，紛紛開始預訂機票，據統計，邊境開放的第一個月（去年10月），桃園機場入出境旅客量為2.2萬人次，為2020年3月邊境管制以來的最高數字，之後隨著各國陸續開放邊境，進出台灣的旅客漸增，今年1月桃機入出境旅客量有6.6萬人次，為剛開放時的三倍多。

今年疫情更趨緩和，國人出國激增，去年10月僅13.5萬人次，今年1月衝到69.6萬多，到了6月首度破百萬達113.1萬餘人次，7、8月暑假旅遊旺季出國人數更多；同時，來台旅客也子續增加，今年4月突破50萬，一直到8月都維持50萬人次以上，促使最大的出入境國門桃園機場入出境旅客大增，今年8月入出境旅客達339萬餘人次，為今年以來最高，是疫情前(2019)年最高峰的七成。

機場公司表示，疫後桃園機場各區域航線陸續復飛，其中以東南亞、北美及東北亞旅客增加最為顯著，約已恢復至疫情前2019年的七至八成；而自去(2022)年10月解封以來，桃機日均運量也不斷成長，從去年10月2.2萬人，逐步增加至今年8月10.9萬人，與疫情前2019年日均旅運量13.3萬人相比，已恢復至81.9%（含轉機客）。

桃機公司說，國境解封至今滿一年，桃園國際機場運量從解封日（2022年10月13日）統計至今已逾2,874萬人次，今年(2023)旅運量穩定回升，保守估計超過3,000萬人次，隨著外國觀光客陸續增加，樂觀預估入出境旅客可達3,400萬人次。

交通部官員指出，只要以巴衝突不擴大，國際上也沒有發生重大事件，基本上航空和觀光業是朝持續復甦的方向發展，入出境旅客量將可繼續衝高。

國境解封至今滿一年，桃園國際機場運量從解封日（2022年10月13日）統計至今已逾2,874萬人次。桃園機場公司提供
國境解封至今滿一年，桃園國際機場運量從解封日（2022年10月13日）統計至今已逾2,874萬人次。桃園機場公司提供

桃園機場 桃機 疫情

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