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焦煤單周狂漲18%！中鋼煉鋼成本大增 有助支撐鋼價

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼公司。圖／聯合報系資料照片
中鋼公司。圖／聯合報系資料照片

國際冶金焦煤價格大漲，單周狂飆18%、每公噸上達362美元，近三個月跳漲60%，加上鐵礦在高檔盤旋，煤鐵行情高掛，高成本效應硬梆梆難以撼動，鋼價難跌，中鋼（2002）期待用鋼需求早日復甦，帶動鋼鐵行情回溫。

世界鋼協將在10月發布全球鋼市短期需求預測，預期上修明(2024)年鋼鐵需求，強調國際鋼鐵業各項利空出盡，不利因素開始消退，鋼鐵業谷底已過，明年鋼鐵業榮景可期。

中鋼專家指出，最近冶金焦煤漲得既凶又猛，近三個月來國際焦煤價格堪稱只漲不跌，新加坡優質焦煤澳洲離岸價每公噸已經攻上362美元，單周狂漲18%，近一個月驟漲32%，與今年7月時的低點224美元相比，更是飆漲60%，令市場嘖嘖稱奇。

鐵礦方面雖有起伏，最新收盤每公噸約115美元，三個月來漲4.5%，與歷史價位相比，鐵礦同樣都在高檔。

中鋼專家分析，每公噸鋼鐵需要1.6公噸鐵礦、0.7噸焦煤，當前煤鐵原料價格處於高點，煉鋼成本根本降不下來，「鋼價怎麼跌得下來」？

鋼鐵 鐵礦 中鋼

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