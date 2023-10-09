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機車定檢e化通知不漏接 快把握機會加入「定檢好康愛報報」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
環保局鼓勵機車車主加入「定檢好康愛報報」Line官方帳號，註冊車號並開啟定檢鬧鐘，每年在定檢月份即可收到提醒通知，到年底前每週三定檢咖啡日，還可登記領取限量超商咖啡券及機車保養維修折價券。北市環保局提供
環保局鼓勵機車車主加入「定檢好康愛報報」Line官方帳號，註冊車號並開啟定檢鬧鐘，每年在定檢月份即可收到提醒通知，到年底前每週三定檢咖啡日，還可登記領取限量超商咖啡券及機車保養維修折價券。北市環保局提供

台北市自今（2023）年7月1日起，機車排氣定期檢驗已全面推動電子化通知，環保局鼓勵機車車主加入「定檢好康愛報報」Line官方帳號，註冊車號並開啟定檢鬧鐘，每年在定檢月份即可收到提醒通知，到年底前每週三定檢咖啡日，還可登記領取限量超商咖啡券及機車保養維修折價券，歡迎市民朋友踴躍加入。

環保局表示，依「空氣污染防制法」規定，凡出廠滿五年的機車須每年於發照月份前、後一個月內完成機車排氣定期檢驗，為避免車主疏忽錯過每年應定檢期限，民眾可加入「定檢好康愛報報」Line官方帳號，每年定檢期到了，即可收到Line推播通知。

為鼓勵民眾加入「定檢好康愛報報」Line好友並註冊定檢鬧鐘，機車設籍於臺北市的民眾，完成註冊及年度排氣定檢還可於每週三登記領取限量超商咖啡券；此外，無論機車是否設籍臺北市的車主完成註冊及年度排氣定檢，皆可以領取100元機車保養維修電子折價券，憑券至臺北市配合活動之機車排氣檢驗站，保養維修滿300元即可折抵使用，讓您的愛車能夠得到最號的照護。

環保局表示，「定檢好康愛報報」Line帳號好友人數至今年9月底已達14萬人，較去年同期7萬人呈倍數成長，除了可加入「定檢好康愛報報」Line帳號外，民眾也可以申請環境部「機車E定通」，以電子郵件提醒定檢日期，或是下載環境部「環境即時通」APP設定推播定檢提醒訊息通知。為了讓民眾快速上手如何註冊電子化通知，環保局也提供電子化通知懶人包，民眾依照圖文教學，輸入車牌等資料，簡單三步驟即可完成申請，十分方便。若還沒加入的市民朋友們，趕快動動手指頭申請電子化通知，一同加入我們愛護地球的行列吧。

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