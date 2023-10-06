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華航線上旅展6日開跑 全航線未稅優惠4930元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610） 2023 年 ITF 線上旅展今（6）日搶先登場！想來趟紓壓的東南亞之旅、體驗道地美國萬聖節活動，或是親臨歐洲耶誕市集，千萬別錯過此次線上旅展。華航全航線推出超值優惠，台北-香港經濟艙來回票價最低 TWD4,930 元起（未稅）、台北-新加坡下殺 TWD6,120 元起（未稅），購票後至華航網站登錄再抽豐富好禮，規劃下一趟旅程就趁現在！

華航線上旅展「#這一刻讓旅行更深刻」自 10 月 6 日至 11 月 15 日 23:59 ，推出長達 41天的折扣檔期，鼓勵民眾在旅途中創造新的記憶點。多個熱門航點祭出超殺票價，包含台北-熊本來回經濟艙TWD6,800 元起（未稅）、台北-高松 TWD7,700 元起（未稅）、台北-布里斯本 TWD20,010 元起（未稅）、台北-舊金山 TWD22,446元起（未稅），獨家飛航的台北-布拉格 TWD26,100 元起（未稅），還有更多亞、歐、美、大洋洲等全航線優惠等著旅客來挖寶，展開專屬的夢想假期。

想出國的心情華航最懂，加碼抽機票送你到日本玩！凡於 10 月 12 日（含）前在全通路購買台灣出發機票的早鳥旅客，登錄後即可參加抽獎，華航將送出 5 張台北-熊本來回機票，送旅客到熊本熊的故鄉，親身體驗阿蘇火山的壯闊。

10 月 13日起至華航網站活動頁登錄還可再抽來回機票、諾富特飯店住宿券、中華電（2412）信漫遊、Uber 乘車優惠等多項好禮，享受搶先購票的雙重中獎機會。

華航 機票

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