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全台這10區實際人口最密集 房仲：免憂房市泡沫

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
蘆洲街景圖／記者游智文攝影
蘆洲街景圖／記者游智文攝影

房仲統計內政部夜間經濟潛在熱區地圖，全台實際居住人口最多前十名，前六名都位在新北市，新北市永和區最高，另外高雄市鳳山區、桃園市桃園區、台中市南區及北區也入榜。

內政部運用電信業基地台的訊號統計全台人口分布，並做出夜間經濟潛在熱區地圖，因其夜間經濟泛指晚上11點到清晨6點，因此能解釋為實際居住人口最多的區域。。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，這些行政區多為各都市早期發展的區域，新北市因生活機能佳，房價比台北市親民，以通勤台北市便利地帶人口密度高，如永和區、板橋區為新北第一圈，永和往台北中正、大安便利，板橋除了捷運通勤台北市便捷，亦為新北市政府所在地，因此實際居住人口多。

由於戶籍人口與實際所在人口通常有落差，內政部與電信業者合作，運用基地台訊號進行人口統計，針對夜間經濟時段彙整出夜間經濟潛在熱區地圖，統計數值最高的前六名都是新北市的行政區，分別為永和區、板橋區、蘆洲區、三重區、中和區、新莊區。

第七名到第十名依序為高雄市鳳山區、桃園市桃園區、台中市南區及北區，另外根據實價登錄資料，統計這些行政區這兩年房價變化，大部分平穩發展，其中高雄市鳳山區房價增幅8.5%，房價成長最多。

住商不動產鳳山文山加盟店店東鄭啟峰表示，鳳山為高雄市人口最多的行政區，政府機關及學校多，發展歷史悠遠，交通便利度高、生活機能佳，自住比例高。

而價格有明顯成長，主要是像文山特區、華鳳特區等重劃區的新案價格拉抬，目前新大樓的行情約每坪30~35萬元，在鳳山購屋者除了在地換屋多，因大寮緊鄰鳳山，所以來自大寮區的買方也不少。

郎美囡指出，內政部統計夜間經濟熱區地圖，可提供民間企業、部門作為配置營業據點、人力安排的依據，相對於話題度高的購屋熱區，夜間經濟熱區的自住比例相對高，雖然開發案少，話題不如新興區域鋒健，房價發展平穩，但區域房市泡沫化的風險低，也適合開發貼近生活所需的商機。

夜間經濟熱區及其房價。資料來源／住商不動產
夜間經濟熱區及其房價。資料來源／住商不動產

房價 內政部 重劃區 房仲

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