越夜越美的魅力香港！美酒佳餚、萬聖狂歡嗨翻秋冬

萬聖節、聖誕、跨年等多樣大型節日將接力到來，為歡慶年底一連串壓軸節慶，睽違五年的香港大型戶外美食盛事「香港美酒佳餚巡禮」將重臨中環海濱活動空間，以實體形式盛大回歸登場，香港邀請來自世界各地的美酒佳餚愛好者聚首一堂，在亞洲美食之都香港品嚐佳釀美饌，為期四天的年度盛會將為橫跨11月日夜連串的精彩系列活動揭開序幕，讓旅客「品味全城」。不只如此，10月起，香港也染上濃厚的萬聖節氣氛，多元多樣的萬聖節限定活動陸續展開，裝點香港繁華精彩的夜生活。自11月起香港旅遊發展局也將向訪港旅客送出全新一百萬份「香港夜饗樂」，讓全球感受香港獨特的夜間賞遊體驗。

「香港美酒佳餚巡禮」載譽重現中環海濱活動空間 一站式嘗遍各國佳釀

「香港美酒佳餚巡禮2023」將於10月26日至29日於中環海濱活動空間舉行，為期四天的年度美食盛宴除能品味美酒佳餚，同時飽覽維多利亞港極具標誌性的天際線景色。睽違五年後，在眾人引頸期盼下終於再度面世，現場將設置約300個環球美食及佳釀的攤位，為各年齡層美食愛好者舉辦系列互動工作坊，海外饕客更有機會獲贈迎賓雞尾酒乙杯。「香港美酒佳餚巡禮2023」承襲往年經典匯聚環球特色風味，包括極具港式風味的街頭小食和懷舊點心，及由香港頂尖酒店香港麗思卡爾頓酒店等精心製作的星級美食。

本次更邀請到來自36個國家享譽盛名的酒莊齊聚中環海濱活動空間，獻上多款難得一見的佳釀。「香港美酒佳餚巡禮2023」聚焦於法國及義大利的經典美酒，以及來自新興美酒產地泰國、摩爾多瓦和芬蘭的美酒。「中國葡萄酒」區域更是首次登場展示多款中國內地精釀美酒，囊括來自西北寧夏西鴿酒莊和美賀莊園、雲南紅和山東蓬萊仙島酒莊的佳釀。

「香港美酒佳餚巡禮2023」貼心為各年齡層旅客與市民提供系列「品味學堂」互動工作坊，涵蓋「識碳飲食健怡坊」、「咖啡尋源」及「米香之選」等引人入勝的環節，讓饕客們親身感受並深度了解美食魅力。來自台灣的吳寶春師傅，曾在法國路易樂斯福世界盃麵包大賽個人賽榮獲冠軍，這次也將應邀來港與大家分享及教授店中的人氣伴手禮：無嫌鳳梨酥（以吳寶春師傅母親名字命名的鳳梨酥），參加者可現場製作鳳梨酥之餘，還可以品嚐到吳寶春師傅的另一款招牌潘尼朵妮麵包 (Panettone)，實在是烘焙迷不能錯過的課堂。

香港11月 「品味全城」薈萃在地與國際美食滋味

精彩可期的「香港美酒佳餚巡禮2023」為2023年底的香港美食饗宴揭開序幕，而「品味全城」將於11月接力登場推薦香港300個以上的熱門餐飲，並提供為期一個月的獨家折扣及限時菜單等優惠，再展香港亞洲美食之都榮耀。

香港美酒佳餚巡禮限量優惠專案 三天二夜機加酒只要8,888元起

為方便台灣旅客前往香港參與國際級的美酒佳餚巡禮盛會，旅遊業者推出限量主題套裝行程，完成預訂即可獲得特別為海外旅客準備價值港幣400元的「旅客特選禮包」(每人乙份)，內容包括品酒證、 含6個代幣的美酒兌換券及紀念酒杯1個。

雄獅旅遊精選歷山酒店或文華東方酒店推出雙重好禮套裝行程，主推10月27日出發，完成訂購除了搶先擁有「旅客特選禮包」與網卡，隔天再享專車接送在地藝文之旅、遊覽古蹟藝術館、體驗水上人家舢舨船生活，並可享受著名的文華東方酒店精緻英式三層下午茶，之後直達美酒佳餚巡禮現場，每人只要16,399元起(未稅) 。可樂旅遊則推出活動期間前後可彈性出發，自選酒店最低8,888元起(未稅) ，完成訂購即送「旅客特選禮包」，彈性出發可參與國際級的美酒佳餚巡禮外，還可依個人喜好自由安排探訪香港特色景點，輕鬆自在無負擔。

亞洲最濃厚哈囉喂氣氛 香港萬聖節全城同歡

整個10月，香港將瀰漫萬聖節獨特的搞怪氣氛，中環、銅鑼灣、尖沙咀以及各種公共交通工具，將會添上玩味十足﹑創意的節慶裝飾，邀請旅客一起找尋萬聖節造型吊飾蹤影、拍照打卡留念，在城市中各個角落狂歡萬聖夜。

香港各地的萬聖節期間限定活動於近期陸續展開，例如：

●香港迪士尼樂園度假區「Disney Halloween Time」盛大回歸，以時尚女魔頭酷伊拉和迪士尼惡人們為主題的狂歡派對，搭配期間限定的主題佈置、遊行、歌舞劇和餐點，邀請旅客換上惡人服裝打扮，一同加入時尚潮流派對。

●香港海洋公園的焦點盛事「哈囉喂全園祭2023」強勢登場，以「鬼校輪迴」異域打造的六大主題鬼屋，並祭出精彩的鬼間祭典和表演，讓旅客感受絕無僅有的冒險之旅。

●香港樂高®探索中心舉辦「小魔怪狂歡派對」，邀請旅客戴上限定詭怪面具化身小魔怪，參與4D動感小魔怪追逐戰，還可以利用樂高®積木完成可愛樂高®南瓜；樂高®創意工作坊可了解各款樂高®拼砌技巧，於限定期間學習拼砌神秘詭魅的萬聖節作品，成為拼砌達人。

●香港天際100景觀台邀請三位占卜師，透過塔羅牌、水晶占卜及失傳以久的天使惡魔牌占卜，提供旅客煩惱的解惑與心靈的指引。而萬聖節當天，更將設置糖果區「不給糖就搗蛋」，讓旅客可以自由組合搭配喜愛的糖果口味，一起歡度萬聖節。

全新100 萬份「香港夜饗樂」 指定餐廳和路線暢遊夜香港

香港旅遊發展局11月起將向訪港旅客送出全新100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，以鼓勵旅客夜間出外消費，體驗香港美酒佳餚。餐飲消費劵每份價值港幣100元，旅客免費領取後，憑劵可於傍晚6時後光顧參與活動的酒吧及「優質旅遊服務」計劃認可餐廳，即可享有港幣100元的餐飲消費優惠。

與此同時，香港旅遊發展局亦會推出旅客開篷巴士夜遊香港優惠，今年11月至明年1月期間，旅客可於傍晚6時後，在相關的路線總站現場購票，只需港幣20元，便可乘搭三條指定路線，輕鬆寫意地穿梭香港島﹑九龍多個著名景點及地標，欣賞香港迷人的夜色景致。

如欲了解「香港美酒佳餚巡禮2023」以及香港世界級美食和夜間多元體驗的更多詳情，可以瀏覽https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/wine-dine-festival.html

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康