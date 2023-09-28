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裕隆城開幕 嚴陳莉蓮搭電動車出場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕隆城今日開幕，集團董事長嚴陳莉蓮搭乘全新電動車狂出場。
裕隆城今日開幕，集團董事長嚴陳莉蓮搭乘全新電動車狂出場。

被認為是裕隆（2201）集團70週年重大成果的裕隆城，今天開幕，董事長搭乘電動車恩熙出現，成為最大的亮點

裕隆城 電動車 嚴陳莉蓮

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