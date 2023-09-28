裕隆城開幕 嚴陳莉蓮搭電動車出場
被認為是裕隆（2201）集團70週年重大成果的裕隆城，今天開幕，董事長搭乘電動車恩熙出現，成為最大的亮點
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 竹科獎金減！竹北房市近2年交易量腰斬 價格反漲3成原因曝光
▪ 永慶房屋發布調查：消費者看房價 很難下跌
▪ 「裕隆城」商場開幕在即！逾7500坪住宅區土地 最新開發進度曝光
▪ 天龍區房價驚死人 公寓均價一坪上看84萬
▪ 文山區補習班1.82億賣樓再回租 專家曝背後原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言