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台鐵重啟員林車站都更招商 攜手彰化縣打造車站共榮圈

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
台鐵局偕同彰化縣府舉辦員林火車站周邊土地都市更新事業招商說明會。彰化縣政府提供
台鐵局偕同彰化縣府舉辦員林火車站周邊土地都市更新事業招商說明會。彰化縣政府提供

促進員林火車站周邊土地開發利用，臺鐵局偕同彰化縣政府，今（27）日舉辦「員林火車站周邊土地都市更新事業招商說明會」，由台鐵局說明案件招商內容，縣府期盼透過此次公開招商說明，讓潛在投資人了解相關資訊，吸引優良廠商投資，打造員林火車站共榮圈，為員林帶入新氣象，加速帶動地方發展。

交通部台灣鐵路管理局資產開發中心副總經理劉睿紘指出，本案基地面積有兩大塊，一塊是素地約1.9公頃、一塊是高架橋下空間約0.79公頃，總計約2.7公頃。

台鐵局於9月11日起公告招商，至明年1月9日下午5時截止收件，歡迎各大上市櫃建設公司、商場集團、財團業者等向臺鐵局接洽，有專門的團隊來提供相關說明諮詢。

台鐵局規劃後站將引進商業中心、百貨商場、影城、宴會廳及商旅等商業空間，高架鐵路橋下空間可作為文創休閒停車轉運區域，包括停車場、自行車租借、補給、開放空間、休閒運動、文創商業等，總開發樓地板面積1.5萬坪。

彰化縣政府為協助台鐵局後續招商作業，108年7月同意臺鐵局先行辦理都市更新公開招商作業，得標廠商(實施者)擬定都市更新事業計畫時，得依開發產業特性與需求併案擬定細部計畫後，送交縣府審查，以增加招商誘因及開發彈性。

彰化縣建設處長劉玉平表示，彰化地區近幾年整體建設及經濟發展非常活絡，北彰化的中友百貨已展開興建，南彰化則以員林市為核心，周邊包含埔心、大村、溪湖等地區，人口數超過20萬人。

特別是在員林市184公頃的整體開發，以及滯洪池等相關公共設施與其他建設帶動之後，是南彰化地區整體成長最快速的地方。而員林火車站周邊的都市更新招商，是南彰化門戶計畫中非常重要的公共建設，縣府積極協助臺鐵局整個都市更新案件，希望能順利找到投資廠商來做最快速的投資建設。

劉玉平指出，台鐵局也釋出非常多的善意，在108年曾辦理過第一次招商，因為當時受到疫情影響，沒有招商成功，經過這幾年調整招商內容，把地上權從50年延長到70年，可以降低投資廠商興建成本的疑慮。

從台鐵局簡報內容看起來，初步估算1坪的投資成本不到20萬元，相較目前大員林地區來講，住宅區大概都已超過30萬元，商業區至少將近45萬元左右，對於投資廠商來講，應該是一個非常有利的條件。

而在整個都市計畫配合作業的部分，縣府已經把主要的地區變更為商業區，使用項目非常多元，除了百貨商場以外，還有大型量販店或者是運動中心等，本案在火車站主要的結點，人潮湧進匯集的地方，相信是一個區位非常優良的地方。

劉睿紘說，這兩塊地優勢是交通非常便利，於員林火車站旁，「大眾運輸導向型發展TOD」軌道經濟，只要於高鐵、台鐵、捷運等大眾運輸站旁的地區商圈都會非常蓬勃發展，因為交通便利帶來人流、人潮帶來錢潮，商業活動也很熱絡，不論是餐飲、零售購物、服飾、影城等都是非常大的商機。

劉睿紘表示，未來不僅只限於商業活動，也可以新建住商複合型大樓，低樓層是商辦、高樓層可以住宅，因為通勤非常方便，目前已有連鎖百貨業者、長照樂齡宅的業者在洽詢，台鐵局非常有信心可以順利招商。

建設處表示，本案招商範圍包括後站周邊公有土地及車站專用區土地，其中公有地範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃。

而車站專用區橋下空間，位於員林段593地號土地，面積約0.79公頃，總計約為2.7公頃，該基地屬員林市發展中心，周遭交通便利、生活機能完善，投資潛力無窮，台鐵局將採都市更新設定地上權70年進行開發，並公開評選民間業者投資興建及營運。

員林火車站周邊土地都市更新事業基地模擬圖。彰化縣政府提供
員林火車站周邊土地都市更新事業基地模擬圖。彰化縣政府提供

都市更新 台鐵

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