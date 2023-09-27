台鐵重啟員林車站都更招商 攜手彰化縣打造車站共榮圈

促進員林火車站周邊土地開發利用，臺鐵局偕同彰化縣政府，今（27）日舉辦「員林火車站周邊土地都市更新事業招商說明會」，由台鐵局說明案件招商內容，縣府期盼透過此次公開招商說明，讓潛在投資人了解相關資訊，吸引優良廠商投資，打造員林火車站共榮圈，為員林帶入新氣象，加速帶動地方發展。

交通部台灣鐵路管理局資產開發中心副總經理劉睿紘指出，本案基地面積有兩大塊，一塊是素地約1.9公頃、一塊是高架橋下空間約0.79公頃，總計約2.7公頃。

台鐵局於9月11日起公告招商，至明年1月9日下午5時截止收件，歡迎各大上市櫃建設公司、商場集團、財團業者等向臺鐵局接洽，有專門的團隊來提供相關說明諮詢。

台鐵局規劃後站將引進商業中心、百貨商場、影城、宴會廳及商旅等商業空間，高架鐵路橋下空間可作為文創休閒停車轉運區域，包括停車場、自行車租借、補給、開放空間、休閒運動、文創商業等，總開發樓地板面積1.5萬坪。

彰化縣政府為協助台鐵局後續招商作業，108年7月同意臺鐵局先行辦理都市更新公開招商作業，得標廠商(實施者)擬定都市更新事業計畫時，得依開發產業特性與需求併案擬定細部計畫後，送交縣府審查，以增加招商誘因及開發彈性。

彰化縣建設處長劉玉平表示，彰化地區近幾年整體建設及經濟發展非常活絡，北彰化的中友百貨已展開興建，南彰化則以員林市為核心，周邊包含埔心、大村、溪湖等地區，人口數超過20萬人。

特別是在員林市184公頃的整體開發，以及滯洪池等相關公共設施與其他建設帶動之後，是南彰化地區整體成長最快速的地方。而員林火車站周邊的都市更新招商，是南彰化門戶計畫中非常重要的公共建設，縣府積極協助臺鐵局整個都市更新案件，希望能順利找到投資廠商來做最快速的投資建設。

劉玉平指出，台鐵局也釋出非常多的善意，在108年曾辦理過第一次招商，因為當時受到疫情影響，沒有招商成功，經過這幾年調整招商內容，把地上權從50年延長到70年，可以降低投資廠商興建成本的疑慮。

從台鐵局簡報內容看起來，初步估算1坪的投資成本不到20萬元，相較目前大員林地區來講，住宅區大概都已超過30萬元，商業區至少將近45萬元左右，對於投資廠商來講，應該是一個非常有利的條件。

而在整個都市計畫配合作業的部分，縣府已經把主要的地區變更為商業區，使用項目非常多元，除了百貨商場以外，還有大型量販店或者是運動中心等，本案在火車站主要的結點，人潮湧進匯集的地方，相信是一個區位非常優良的地方。

劉睿紘說，這兩塊地優勢是交通非常便利，於員林火車站旁，「大眾運輸導向型發展TOD」軌道經濟，只要於高鐵、台鐵、捷運等大眾運輸站旁的地區商圈都會非常蓬勃發展，因為交通便利帶來人流、人潮帶來錢潮，商業活動也很熱絡，不論是餐飲、零售購物、服飾、影城等都是非常大的商機。

劉睿紘表示，未來不僅只限於商業活動，也可以新建住商複合型大樓，低樓層是商辦、高樓層可以住宅，因為通勤非常方便，目前已有連鎖百貨業者、長照樂齡宅的業者在洽詢，台鐵局非常有信心可以順利招商。

建設處表示，本案招商範圍包括後站周邊公有土地及車站專用區土地，其中公有地範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃。

而車站專用區橋下空間，位於員林段593地號土地，面積約0.79公頃，總計約為2.7公頃，該基地屬員林市發展中心，周遭交通便利、生活機能完善，投資潛力無窮，台鐵局將採都市更新設定地上權70年進行開發，並公開評選民間業者投資興建及營運。 員林火車站周邊土地都市更新事業基地模擬圖。彰化縣政府提供

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