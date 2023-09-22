台鐵通勤族必看 北北基桃這些車站房價只要千萬內

受到台北高房價的影響，越來越多民眾選擇在新北、桃園、基隆往返通勤，形成所謂「台鐵通勤族」。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計北北基桃台鐵站點周遭平均總價1000萬以下的房市交易狀況，其中桃園中壢車站、基隆海科館車站房市交易相當熱絡，而新北的浮洲車站不僅平均總價在千萬以下，更鄰近板橋，地理位置相當優越。

桃園總價千萬內台鐵站點，中壢車站、桃園車站及內壢車站交易最火熱。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，最熱門的兩站，中壢站、桃園站屬於台鐵大站。中壢車站距離北市中心約40-50分鐘左右，火車班次密集，將來機場捷運線延伸至中壢站，連接高鐵、機場，大幅增添聯外的便利性。

從桃園車站搭自強號，不到半小時就能抵達台北車站，且未來還有捷運綠線及棕線，桃園交通網路會更加完善。兩站點未來皆有捷運加持發展可期，單價約落在24-25萬之間。

內壢車站則是串連桃園車站及中壢車站的樞紐，雖然不在捷運線規劃內，不過還是有不少公車路線經過，每坪房價又比桃園和中壢站便宜約4到5萬。這些站點房價較北市親民，同樣預算內可購得的室內空間更大，因此深受許多購屋民眾的喜愛。

基隆市海科館站、基隆站及三坑站三個火車站周遭的房屋，只要500萬元就有機會入手，也造就周遭房市的熱絡。陳金萍表示，基隆車站和三坑車站比鄰而居，來往北車通勤時間平均40-50分鐘，且鄰近快速道路，基隆客運及快捷公車也有不少班次，讓基隆與台北往返都還算方便。

此外，也有看好基隆捷運未來潛力的民眾，往汐止到基隆中間的台鐵站點周邊購屋，且均價只要1字頭，加上距離台北市區更近，實惠的房價也減輕不少購屋負擔。而海科館站則是離基隆市區稍微偏遠，雖然房價是榜單中最低，但是火車班次相對較少，民眾若有意於此購屋，需要特別留意。

新北市的板橋、汐止還有1千萬內的台鐵站點，就是浮洲車站及五堵車站。陳金萍說明，兩站點都距離五鐵共構的大站不遠，浮洲站平均只要3分鐘就能到達板橋站，班次也多，而到台北車站也僅需14分鐘左右。五堵站10分鐘可抵達南港站，而且也不用半小時就能到北車。浮洲站及五堵站每坪單價皆落在3字頭，平均總價只要千萬內就能入手。

陳金萍表示，近期TPASS交通月票方案上路，對台鐵通勤族不啻為一大利多，也有望帶動新北、桃園、基隆等北北基桃蛋白區域中台鐵車站周遭房市的熱絡。

資料來源／永慶房產集團 資料來源／永慶房產集團 資料來源／永慶房產集團

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