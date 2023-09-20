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裕隆城見客 威秀試營運卻突然取消

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
新店裕隆城威秀影城有一流的映廳設備。圖／威秀影城提供
新店裕隆城威秀影城有一流的映廳設備。圖／威秀影城提供

營業面積共3.3萬坪、籌備多時的新店裕隆城今天終於試營運，但傳出6至7樓由威秀負責營運的部分商場試營運臨時被取消，令準備已久的廠商傻眼，食材不知如何處理。

裕隆城原訂今日舉行媒體內覽，下午3點對外試營運，開放給一般民眾搶先體驗。但有業者透露，昨晚8點，威秀還通知一切正常，但到了接近半夜，突然表示現場工程仍需要調整，因此商場試營運取消，並在20~27日持續內部調整，這期間的營運也取消，最晚28日開幕。

裕隆城商場共有三家營運企業，地下一樓至4樓由誠品租下，5樓則為裕隆自行經營，6至7樓為威秀負責，合計共有250個餐飲、零售品牌，不少品牌還是首度插旗新北。

裕隆城共有3.3萬坪，囊括逾250個品牌，1-4樓是亞洲最大的誠品店包下，有1.9萬坪，位於4樓的書店，有30米挑高天井，最受外界矚目。6至7樓有IMAX入主的威秀影城，有不少首度插旗新北的特色餐廳。

裕隆表示，目前誠品負責的樓層，工程只算是「大致完成」，但也並不是全部櫃位都能營運，7樓的威秀影城則能營運。

裕隆 誠品 裕隆城 威秀影城

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