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晨暉紅麴原料獲埃及認證 為拓展非洲市場打下強心針

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保健食品廠晨暉（1271）今（19）日宣布，旗下ANKASCIN 568-R紅麴原料通過埃及國家食品安全局(NFSA)認證，這一重大突破代表著埃及政府對晨暉的產品功效、研發成果、安全性及品質管控的高度認可，還標誌著台灣首個通過埃及NFSA認證許可的紅麴原料誕生，為晨暉拓展非洲市場打下強心針。

晨暉表示，埃及NFSA為負責監管食品安全並確保進口食品衛生安全的政府機構，於2020年啟動食品認證計劃，要求進出口食品均需通過埃及的衛生標準要求，晨暉與當地合作夥伴歷時兩年多審查，近期通過嚴格NFSA審核，取得認證許可函。

晨暉表示，這代表ANKASCIN 568-R紅麴原料與其相關成品能進入埃及市場販售，預計將能為當地消費者提供更多保健品新選擇，同時也使晨暉產品在全球市場上的競爭優勢更加突出。

根據研究機構Mordor Intelligence資料，非洲營養保健品市場2023至2028年的年複合成長率9.28%，埃及作為非洲第三大經濟體，極具市場潛力，且自Covid-19以來，埃及消費者的健康意識提升，對於營養保健的需求大幅增長，埃及作為晨暉生技布局非洲的灘頭堡，在成功獲得埃及NFSA認證許可後，將更積極與當地客戶夥伴進行市場開發規劃，並以此為起點，進一步拓展伊斯蘭保健食品市場。

晨暉指出，ANKASCIN 568-R紅麴原料其獨特之處在於高含量的Ankaflavin和 Monascin，這兩種新活性成分具有調節血糖、血壓與血脂、改善肥胖、脂肪肝、運動疲勞，以及能改善心血管疾病、增強學習記憶能力等功效，更成功取得美國FDA的新膳食成分〈New Dietary Ingredient，NDI〉資格認可，是目前唯一能在美國合法宣稱功效，並明確標示活性成分含量的紅麴保健產品，未來晨暉也將持續與海外夥伴共同合作新產品，瞄準大健康產業商機。

埃及 非洲

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