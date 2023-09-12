「2023南臺灣生物技術展」 9月14日大台南會展中心登場

「2023南臺灣生物技術展」將於9月14日至17日於大台南會展中心盛大展出，今年展覽集結了國內產、官、學界齊聚一堂，讓民眾可以認識蓬勃發展的台灣生物技術，與求新求變的精神，並藉由現場互動交流，期盼台灣生物技術產業持續蓬勃發展，共創共榮。

展場規劃六大專區：「衛生福利部主題館」、「經濟部生技研發成果主題館」、「農業生技主題館」、「國家科學及技術委員會研發成果主題館」、「教育部主題館」、「友善漁業主題館」。

參展單位包含：衛生福利部、農業部、農業部漁業署、經濟部、國家科學及技術委員會、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣菸酒公司、台灣糖業公司、台灣肥料公司、訊聯生技（1784）。

以及教育部-國立中央大學、台灣海洋大學、成功大學、清華大學、中山大學、陽明交通大學、中興大學等。集結國內產官學界齊聚，呈現多樣生技保健食品、保養品、有機農產品、友善農業資材、漁業產品等，並藉此機會相互交流。

台酒生技自成立以來，利用釀(啤)酒過程的核心原料發酵、萃取、濃縮、純化等核心技術，研發具有獨特性、功效性、安全性及市場需求的商品，除進行國外文獻發表、獲得多項發明專利，並在國內外屢屢獲獎，全方位守護國人的健康。

此次生技展也於現場展示四大類產品，包含：保健食品、保健飲品、清潔及美容保養品，其中最受歡迎的明星商品有易洗樂洗潔精、抗菌防蟎洗衣精等

另外，台酒生技的「VINATA激透光米植醇特潤膠囊」，榮獲2023Monde Selection世界品質評鑑大賞銀獎，擁有專利超臨界米植醇核心成分，萃取出米油中的關鍵成分：殼維素、植物固醇等精華，幫助肌膚緊緻，延緩老化。

台糖公司生物科技事業部成立至今，以既有醱酵技術為基礎，設置微生物醱酵、天然物萃取及產品包裝等設備，所有製程均符合國際水準與規範。

因應高齡化社會及潮流，台糖積極投資發展保健食品、機能飲品及美容保養品，此次展場推出限定優惠：全館商品75折(特價品除外)、南瓜籽油膠囊買1送1、滿額抽獎活動、消費贈住宿折價券，以及咖啡、養生醋、肉酥起司捲、肉乾試吃等豐富活動。

主辦單位台灣農業生技學會指出，對民眾而言，生物技術或許是遙不可及的學術研究，但藉由企業研發創新，結合民眾生活需求考量推出新品，讓民眾對生技有全新的認識，也能在展會學習到技術移轉的獨門知識等。

另外，展期也舉辦多項好康活動：第一重，天天送小樹苗-每日下午2點30分於攤位「農業生技主題館」免費發送小樹苗給參觀民眾，每日限量120株，送完為止。

第二重，每日下午4點與民眾進行簡單答題互動，填寫測驗問答題，答對後即可獲得精美小禮物。