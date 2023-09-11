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貿協媒合台灣健康產業開拓星菲市場 首發促成近2億商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

為協助國內健康產業拓展新加坡菲律賓等東協市場，外貿協會在國際貿易局委託下，於9月4日至9日籌組「臺灣健康產業赴新加坡、菲律賓拓銷團」，辦理一對一洽談會及參訪行程，貿協今（11）日表示，在貿協的積極邀約媒合下，這次拓銷團在星、菲兩國成功洽邀超過百位買主，促成205場洽談，預期商機588萬美元（約新台幣1.9億）。

貿協表示，本團共徵集14家國內業者參與，包括生技保健類：瑛維翠斯、暐世生技、富氫生技、星譜生技及惠民署等；醫療服務與醫藥類：花蓮慈濟醫院、諾貝爾醫療、中化製藥（1701）、永勝藥品及優生藥品；智慧醫療系統與設備：倍智醫電、強盛興、鼎眾及承大科技等四家。

由於疫後健康意識抬頭，星、菲兩國業者對於台灣健康產業相關產品與服務都有高度興趣。在貿協的積極邀約媒合下，本拓銷團在新菲兩地計成功洽邀超過百位買主，促成205場洽談，預期商機達588萬美元。

新加坡是東南亞高齡化程度最高的國家，且國際病患多，故醫療照護需求大，本次在星國辦理的媒合會，前來洽談的買主包括新加坡最大的私立綜合醫療集團萊佛士醫療集團、邱德拔醫院及新加坡大型醫療照護代理商Fairprice等；另外，會後的參訪交流則拜會NTUC Fairprice新加坡大型醫療照護代理商、新加坡知名醫療科技製造商Racer Technology；以及參訪新加坡的生技產業研發聚落啟奧生技產業園區等，期實際了解當地健康產業發展進程。

菲律賓超過1.9億的人口為東協第二高，近年努力提升全民醫保，加上受疫情影響，預防醫學、長照與智慧醫療照護等需求亦逐漸升高。本團此次也和衛福部一國一中心計畫之菲律賓主責醫院-花蓮慈濟醫院合作，於今年9月8日至9日共同辦理健康產業論壇及媒合會，獲得熱烈回響，有超過百位當地學者、醫師及公協會等健康產業相關業者前來參與，成功打響台灣健康產業的形象與知名度。

貿協表示，臺灣的醫療相關軟硬體都朝智慧化結合醫療服務整體控管研發，無論技術服務或品質藥性都有嚴格的管控與保障，在當地評價頗佳，如承大、鼎眾及強盛興的醫療照護用品獲得新菲兩地醫材經銷商的熱烈詢問，其中新加坡大型醫療照護代理商Fairprice及Philippines medical depot醫療平台已與其討論後續合作事宜。

惠民署、諾貝爾、富氫、瑛維翠斯、星譜及暐世等生技醫療保健品，也獲得兩地買主的肯定，其中諾貝爾更規劃將赴星菲兩地設立據點；而倍智醫電 獨特的肺部電腦斷層AI輔助判讀，可提早發現肺癌，參與洽談的醫院都表肯定並將進一步了解如何合作。

優生、永盛及中化三家藥廠表示，菲律賓是非常有潛力之國家，藉由本次洽談後，認識許多當地經銷商代理商，其中優生表示將與慈濟醫院合作續深耕菲律賓市場。

團員對本次活動咸表肯定，且認為星菲兩國後續商機可期。外貿協會將於10月及11月持續組團參加印度台灣形象展及日本台灣形象展，積極協助我國健康產業拓銷海外潛力市場。

新加坡 生技產業 菲律賓

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