台中928檔期 房市推案數、總銷金額漲幅高居六都之冠

台中近年交通建設及產業迅速發展，吸引人口不斷移入，剛性需求強勁。根據591房屋最新統計，928檔期六都共有283個預售案登場，而台中就占了74個，居六都之冠，更在大量體指標案進場帶動下，總銷金額約1,600億元，年增率達三成，成為六都中唯一總銷金額逆勢成長的區域。

其中「雙橡園4117」、「寶輝THE TOWER」兩大頂級個案，吸引各界關注；五期「麗晨山哼歌」及高鐵特區「達麗白天鵝新高鐵段案」則是區域唯一新案，同樣掀起熱烈討論。

進一步盤點規劃具特色的個案，其中西屯區規模最大的「雙橡園4117」，總銷金額達200億元，基地面積4,117坪，是台中市精華區域中最大的基地，展現雙橡園在土地整合上，熟知層峰人士對於超過2,000坪完整基地的無可取代地位，再加上大規模基地在建築規劃的經濟規模，更能滿足居住者使用上的尊榮及隱私。

全案規劃包括SS鋼骨結構、純住宅零店面，以及3,500坪私有花園，更禮聘全球頂奢空間創造者「BLINK Design Group」操刀，以「國際的台中、世界的公園」概念設計，為「雙橡園4117」規劃公共空間。

「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案，做為中科特區房市領頭羊，聯袂東京麻布台Hills推手的株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）共同開發，成為台中唯一綜合開發項目，另商業空間「寶輝THE PLAZA」未來將由寶輝建設統一招商管理不對外銷售，確保商業品牌一致性，將成為中台灣的城市亮點。

第三期「寶輝THE TOWER」總銷約80億元，全案規劃40至50坪精品住宅產品，並結合飯店式管理，打造室內溫水泳池、星空LOUNGE BAR、空中花園與等住戶專屬俱樂部級設施，磁吸年輕家庭、專業人士和投資者高度關注。

同樣位於西屯區的「遠雄琉蘊」，基地位在市政北七路與惠民路口，總銷達108億元，推出七期罕見的中小坪數產品，業界認為，該案將可能挑戰七期平均單價新高。

而南屯區，如被視為「城心耕耘者」的麗晨建設，近期在五期重劃區推出「麗晨山哼歌」，此案除了生活機能，在格局、通風、採光等重要生活細節上更仔細雕琢，該案事前預約就達400組，且成交符合預期，近期將陸續有預售實登揭露，均價約在6字頭。

另外，「富宇6398」基地近五權西路與精科園區，總銷高達260億元，為南屯區最大案。嶺東建功重劃區的「勝美琚」總銷百億量體，主打2至4房產品。

深耕西台中的茂洋建設，今年不僅於中科特區推出「晴山洋洋」、「閱美」等個案，928檔期將推出的沙鹿區域指標新案「沙鹿高工成屋案」，近800坪基地坐落於正台灣大道上、捷運藍線B5站，規劃2至3房稀有3併、4併產品且戶戶雙面採光，總銷近20億元，尚未公開即獲得不少中科族群熱烈詢問。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，政府打炒房奏效，投資客全面退出市場，反而還給消費者一個健康的市場，各建商的規劃也更加用心，消費者可以針對自己的需求去做好的選擇。