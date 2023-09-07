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政府打房逼建商錢進海外？中部房地產業吹國外考察風

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
三優力廣告總經理林聖力（右）今晚接任第8屆台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長。記者趙容萱／攝影
三優力廣告總經理林聖力（右）今晚接任第8屆台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長。記者趙容萱／攝影

政府近年祭出重拳打炒房政策，加上缺工、營建成本增加，中部房地產業者興起「國外考察風」，繼大台中不動產開發商業同業公會今年四月組69人大團赴日考察，今晚新接任台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林聖力說，政府加大力道打炒房，壓制房地產行業的發展，他計畫帶團到東南亞考察。

台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長今晚6時交接，由三優力廣告總經理林聖力接任第8屆理事長。他說，台中市代銷公會從創會僅約30家的小公會，成長為全台灣會員數第二大的代銷公會，會員家數227家，會員人數達241人。他竭誠為公會的成員扮演與台中市政府地政局溝通的角色，協助會員再成長。

他說明，會務將導入三方向，一傳承，第二回歸，因疫情延緩的八大工作委員會發揚光大，第三連結，他念逢甲建築EMBA二年，深感重新學習的快樂，年輕人想法多元，是他這一代所缺少，盼未來會員教育訓練，專業課程與大學連結，讓成員有學習機會。

林聖力說，由於政府祭出打炒房政策，壓制房地產行業的發展，所以他希望跨出台灣，帶領團隊到國外參訪學習，透過與國外房地產業多交流，甚至有機會去代理其在台灣的業務。

他說明，他今年二月到五月走訪東南亞國家，發現周邊朋友及消費者尋求國外投資，這二年東南亞國家發展比台灣多元、快很多，尤其企業在這波從中國大陸撤離，出現「中國+1」概念，也就是除了在中國大陸設廠外，也要另有一國當後備廠，他計畫帶領會員考察，與東南亞市場連結。

至於今年七月後房市？林聖力認為，政府政策對建築業不友善，力道加大打壓，消費者觀望，少數地點好個案開紅盤，今年缺工嚴重，工料雙漲下，房價修正空間有限，因此會緩漲，中小型開發商推案數度放緩，盼政府給上下游200多萬人房產從業人員一個生存空間，勿一味打壓。

大台中不動產開發商業同業公會今年四月組69人大團赴日考察。圖／大台中不動產開發商業同業公會提供
大台中不動產開發商業同業公會今年四月組69人大團赴日考察。圖／大台中不動產開發商業同業公會提供

東南亞 考察

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