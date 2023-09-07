快訊

驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡

微風周年慶起跑！回饋達20% 檔期業績目標拚55億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
微風周年慶第一波由微風廣場、微風南京打頭陣。圖/嚴雅芳攝影
微風周年慶第一波由微風廣場、微風南京打頭陣。圖/嚴雅芳攝影

微風集團周年慶將鳴槍起跑，首波微風廣場、微風南京將聯袂於9月14日登場，後續信義區三館信義店、南山店、松高店將於10月19日接棒，壓軸則是微風北車，將在11月9日展開。微風集團執行常董岡一郎表示，今年周年慶業績目標拚達55億元，較去年成長10%，若周年慶業績順利達陣，則全年營收將達330億元，較去年的300億成長10%。

岡一郎表示，去年微風廣場7到10樓全區大改裝，並接手影城，打造「Breeze MEGA Studio」，帶進不少新客人，使營業額更高。過去國賓影城一年最多可帶進100萬人次的來客，而改造為展演空間後一年雖僅帶進30萬人次，但收入與利潤都比過去成長三倍，且新增不少科技業的新客人。

岡一郎也提到，今年前八月不論是本館還是六館業績，都較去年同期成長12%，而接下來微風本館也持續會有改裝計畫，包括地下樓與二樓都會逐步改裝，迎來新風貌。至於新光三越將插旗東區，遠東SOGO也將進駐台北市東區旁的大巨蛋，百貨業雖面臨更大的競爭，但對消費者來說是好事，也有利商圈共好。

微風今年周年慶除了微風會員專屬點數酬賓回饋、來店禮、滿額禮，為滿足消費者出國、出遊的心，微風廣場X微風南京推出「奢華旅行週年慶」、「幸運好禮大賞」，祭出消費者最愛的抽機票以及高級住宿，在活動期間於微風廣場單日單筆消費滿6,000元以上，就有機會抽中價值10萬的長榮航空電子交換機票或價值超過3萬的雲品溫泉酒店住宿券；於微風南京單日單筆消費滿6,000元以上，則可參加抽長榮航空電子交換機票的機會。

此外，週年慶期間微風積點禮遇會員於微風廣場指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓會員點數，珠寶手錶滿30,000元送15000點；國際精品滿10,000元送10000點；流行名品、飾品滿5,000元送5000點；化妝品、女鞋3,000元送3000點；微風南京指定品牌滿10,000元送5000點；全館消費(微風超市、餐飲、部分品牌除外) 滿3,000元送3000點。首六日還有微風聯名卡加碼，9月14日至9月19日使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點。

微風代表的是生活美學，今年週年慶也特別與ALLSAINTS合作，以特色迷彩印花，打造出獨家限定戶外野餐商品會員禮，9月20日至10月2日於各館內累積消費滿6,000元（微風聯名卡友5,000元），即可兌換ALLSAINTS野餐提袋；累積消費滿18,000元（微風聯名卡友16,000元）贈ALLSAINTS野餐墊。

微風集團 消費 長榮航空

延伸閱讀

苑裡稻田彩繪空拍搶先曝光 9日舉辦農產行銷站周年慶

長榮颱風天高雄「轉降桃機」旅客怨心驚 長榮回應了

長榮航空飛米蘭航班 旅客病故轉降亞塞拜然

全支付周年慶 筆筆消費最高享8%回饋 買iPhone新機最高得1,150全點

相關新聞

神話破滅！台中土地赫見下跌 估價師曝房價走勢

大臺中房市交易動態資訊平台發布今年Q2房市季報，Q2房價雖持續上揚，但都計內住宅區土地均價每坪下跌0.7萬，商業區土地每...

台塑企業攜手雲林縣政府疏伐紅樹林 守護台灣旱招潮蟹

台塑公司（1301）及台塑石化公司，長期關注台灣旱招潮蟹棲地議題，為減緩紅樹林擴張造成台灣旱招潮蟹棲地限縮壓力，今（7）...

疫後旅遊續旺 調查：逾7成台灣人規劃2年內出國

疫後旅遊熱潮續旺，據東方線上消費者研究集團最新調查，超過7成的台灣人計畫2年內「飛向世界」，其中30歲至39歲世代最想出...

連北投預售案都破百萬元 北市剩萬華文山還不到9字頭

新案房價有多貴？房仲業者統計今年迄今實價資料，台北市預售屋平均每坪101.3萬元，中古屋、成屋則為78.9萬元，預售比中...

布局十年燒了快三個資本額 裕隆旗下這家充電樁服務商終於賺錢了

受訪這一天，裕電資深協理王柏棠說，今天恰巧是充電站開站以來，他看過最多電動車在使用充電服務的一次...

高雄1千萬買三房加車位哪裡找？ 這條路最熱門

新青安貸款8月1日上路，貸款金額提高到1,000萬元，台慶不動產整理高雄市過去一年總價在1,000萬內的熱門交易路段，「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦