微風周年慶起跑！回饋達20% 檔期業績目標拚55億元

微風集團周年慶將鳴槍起跑，首波微風廣場、微風南京將聯袂於9月14日登場，後續信義區三館信義店、南山店、松高店將於10月19日接棒，壓軸則是微風北車，將在11月9日展開。微風集團執行常董岡一郎表示，今年周年慶業績目標拚達55億元，較去年成長10%，若周年慶業績順利達陣，則全年營收將達330億元，較去年的300億成長10%。

岡一郎表示，去年微風廣場7到10樓全區大改裝，並接手影城，打造「Breeze MEGA Studio」，帶進不少新客人，使營業額更高。過去國賓影城一年最多可帶進100萬人次的來客，而改造為展演空間後一年雖僅帶進30萬人次，但收入與利潤都比過去成長三倍，且新增不少科技業的新客人。

岡一郎也提到，今年前八月不論是本館還是六館業績，都較去年同期成長12%，而接下來微風本館也持續會有改裝計畫，包括地下樓與二樓都會逐步改裝，迎來新風貌。至於新光三越將插旗東區，遠東SOGO也將進駐台北市東區旁的大巨蛋，百貨業雖面臨更大的競爭，但對消費者來說是好事，也有利商圈共好。

微風今年周年慶除了微風會員專屬點數酬賓回饋、來店禮、滿額禮，為滿足消費者出國、出遊的心，微風廣場X微風南京推出「奢華旅行週年慶」、「幸運好禮大賞」，祭出消費者最愛的抽機票以及高級住宿，在活動期間於微風廣場單日單筆消費滿6,000元以上，就有機會抽中價值10萬的長榮航空電子交換機票或價值超過3萬的雲品溫泉酒店住宿券；於微風南京單日單筆消費滿6,000元以上，則可參加抽長榮航空電子交換機票的機會。

此外，週年慶期間微風積點禮遇會員於微風廣場指定區域單筆消費達門檻，即贈該檻酬賓會員點數，珠寶手錶滿30,000元送15000點；國際精品滿10,000元送10000點；流行名品、飾品滿5,000元送5000點；化妝品、女鞋3,000元送3000點；微風南京指定品牌滿10,000元送5000點；全館消費(微風超市、餐飲、部分品牌除外) 滿3,000元送3000點。首六日還有微風聯名卡加碼，9月14日至9月19日使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點。

微風代表的是生活美學，今年週年慶也特別與ALLSAINTS合作，以特色迷彩印花，打造出獨家限定戶外野餐商品會員禮，9月20日至10月2日於各館內累積消費滿6,000元（微風聯名卡友5,000元），即可兌換ALLSAINTS野餐提袋；累積消費滿18,000元（微風聯名卡友16,000元）贈ALLSAINTS野餐墊。