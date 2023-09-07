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Club Med x 台灣虎航搶攻年底滑雪商機 推出12月出發的滑雪快閃優惠

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
全包式滑雪假期包含免費團體滑雪課程及雪票。Club Med提供
全包式滑雪假期包含免費團體滑雪課程及雪票。Club Med提供

時序進入夏秋之際，全包式滑雪假期領導品牌 Club Med 雪村業績表現亮眼，截至目前為止與 2022 年解封後的雪季同期相比大幅激漲近 1.5 倍，其中日本北海道佔八成。不僅如此，從近期訂單數據中更觀察到，有越來越多的滑雪客提前至少三個月開始預訂今年 12 月出發的滑雪假期。

為了搶攻年底滑雪商機，全包式滑雪假期領導品牌 Club Med 聯手台灣虎航（6757）推出 12 月出發的滑雪快閃優惠，凡於即日起至 10 月 31 日期間，訂購「Club Med 北海道雪村 5 天 4 夜行程」（Club Med Tomamu、Club Med Kiroro Peak 行館、Club Med Kiroro Grand 本館、Club Med Sahoro 皆適用） 搭配台灣虎航桃園-札幌（新千歲）來回機票，每人最低 62,800 元起。其中，前 100 名入住 Club Med Sahoro 雪村 4 晚的旅客（限 4 歲以上），即贈『全套雪具 1 日免費租借』（含雪鞋、雪板、雪杖、安全帽，市值 1,800 元）。

瞄準國人赴北海道滑雪熱潮，台灣虎航不僅提供桃園-札幌（新千歲）的密集航班，也有飛航函館、旭川等航點，讓民眾可依旅程規劃自由搭配，滿足國人飛往日本旅遊的強大需求。擁有超過 60 年經營歷史的 Club Med 則計畫於 12 月全新開幕北海道第四間滑雪度假村 Kiroro Grand 本館，Grand 本館特別針對 4 歲以上孩童推出免費滑雪課程，讓孩子在安全的環境下體驗滑雪樂趣，除了滑雪，還有一系列音樂、藝術等寓教於樂的活動，讓孩子擁有最充實的回憶。

值得一提的是，此與台虎攜手推出的快閃優惠適用於 Club Med 位於北海道 4 間全包式雪村，包含 Club Med Kiroro Grand 本館和 Peak 行館，貓途鷹（TripAdvisor）評鑑第一名的 Club Med Tomamu，比鄰大雪山國立公園的 Club Med Sahoro，其中 Sahoro 設有露天加拿大浴，滑雪後最適合泡在熱水擺脫一整天疲累，同時欣賞被白雪覆蓋的樹林美景；最後再由北海道在地漁獲美食滿足味蕾，讓身心靈得到充分滿足。全包式滑雪假期不僅包含台虎來回機票、舒適住宿、新鮮漁獲直送餐桌、酒水暢飲、雪票、分級分齡滑雪教學以及夜間主題派對等活動，亦提供一系列滿足身心靈的活動選擇，像是露天風呂、溫水泳池、雪地健行體驗等。

Sahoro設有露天加拿大浴，滑雪後放鬆擺脫疲累。Club Med提供
Sahoro設有露天加拿大浴，滑雪後放鬆擺脫疲累。Club Med提供
Club_Med_x_台灣虎航_搶攻年底滑雪商機。Club Med提供
Club_Med_x_台灣虎航_搶攻年底滑雪商機。Club Med提供
Club Med計畫於12月全新開幕北海道第四間滑雪度假村Kiroro Grand本館。Club Med提供
Club Med計畫於12月全新開幕北海道第四間滑雪度假村Kiroro Grand本館。Club Med提供

北海道 台灣虎航

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