榮成8月下旬漲價成功、本業轉盈 第4季旺季有戲？

榮成（1909）今（5）日公告8月營收40.2億元，年減9.05%、月增12.88%，公司並自結8月合併營業利益2686.7萬元，合併稅前歸屬於母公司業主虧損6,299.5萬元，單月每股稅前虧損0.04元，與7月表現相當，累計前八月營收303.73億元，年減13.02%，稅前歸屬於母公司業主虧損10.5億元，每股稅前虧損0.79元。

榮成8月虧損金額雖與7月表現相當，但8月營業利益已轉為正數，顯示本業轉盈，不過，因公司有美元借款，受到匯率影響，業外提列匯兌損失，造成單月仍呈虧損。此外，從榮成8月營收來看，較上月營收成長超過一成，據悉，大陸工紙8月下旬漲價成功，且量先價行，整體而言，8月在旺季催化下呈現量價俱揚，包括出口與內需同步升溫，反應歐美市場為耶誕節、感恩節提前拉貨，內需則在雙11檔期備貨帶動下，需求同步增加。

法人表示，陸廠包括玖龍、理文等瓦楞紙箱8月相繼發布漲價函上調報價，為低迷已久的大陸工紙市場注入強心針，並帶動市場漲價氛圍，在節日旺季推升下，拉貨需求增加，整體市況朝向正面發展。榮成主力市場在中國大陸，營收比重超過八成，目前在大陸的產能已是全產全銷，在價格調漲後，第4季有機會拚轉盈，

另，榮成台灣今年受惠大陸進口紙免稅政策，加上神岡、路竹等新綠色包裝紙箱產能已陸續投產，內銷及出口盈利皆逐月攀升，有助旺季表現。