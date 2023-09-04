台塑生醫攜手林業署宜蘭分署 合辦小花蔓澤蘭防治宣導
外來種入侵已威脅台灣本土生態，台塑企業 Formosa 樂活圈長期關注生態議題，對於保護原生物種更是投入人力物力，特別選定9月2日小花蔓澤蘭全國防治日，由台塑生醫攜手林業及自然保育署宜蘭分署，於龍潭湖畔悠活園區共同辦理小花蔓澤蘭防治宣導活動，一同移除龍潭湖風景區的外來種-小花蔓澤蘭，保護當地原生物種。
本次活動由台塑生醫動員旗下員工及福委會、龍潭湖生態教室志工等，也邀請周邊龍潭社區發展協會、龍潭國小共同參與；另外，林業及自然保育署宜蘭分署更號召各界有志之士一起參與。活動當天參與人數達150人，不畏風雨、齊力移除了274公斤小花蔓澤蘭的豐碩成果。
台塑生醫總經理劉慧啟表示，為鼓勵民眾與志工參與，台塑生醫特別在活動會場設立洗衣精智慧補充站，讓參與移除的民眾與志工免費兌換環保洗衣精，呼籲民眾重複使用空瓶，減少一次性包裝，共同實踐環保綠生活。
劉慧啟指出，台塑企業於宜蘭深耕已久，從台化的紡織廠到台塑生醫的試劑廠、悠活園區等，除了產業升級、轉型外，於疫情期間捐贈大批快篩試劑為國家防疫工作盡一份心力，致力於社會公益，環境永續的議題更是不落人後，包括推廣二手玩具回收，倡導循環經濟理念，還推出洗衣精智慧補充站，期盼民眾自備塑膠瓶器，自助裝填洗衣精，達到塑膠瓶器循環利用目標。
小花蔓澤蘭是來自南美洲外來的入侵植物，其快速的生長與繁殖能力，對各地的原生生態環境帶來嚴重的威脅，更是被國際自然保育聯盟(IUCN)列為「世界百大入侵種」，另外由於生長過程中還會奪取其他植物光合作用所需的能量，導致其他植物難以生存，所以還有「植物殺手」、「綠癌」等別稱，其危害程度不容小覷，目前最有效的移除方式還是依靠人力清除，因此特別號召各界志工隊共同參與防治行動，避免危害面積擴大。
龍潭湖生態教室與志工投入當地生態保護工作多年，為響應這次活動，讓參與民眾更了解龍潭湖，同時展現累積多年的生態調查成果，特別安排成果展攤位，以魚、鳥、蛙、植物及人文為主題，設計小遊戲與民眾互動，並向民眾展示解說當地物種與生態故事，讓民眾能在寓教於樂中獲取新知，達到環境教育的效果，進而啟發民眾愛惜自身環境。
此次台塑生醫與林業及自然保育署宜蘭分署共同主辦的小花蔓澤蘭防治宣導活動，體現了企業與政府單位攜手合作，共同致力於保護生態環境、維護生物多樣性的共同目標，期望藉由這次活動，能夠呼籲更多人關注強勢外來種「小花蔓澤蘭」的問題，共同參與防治行動，讓我們一同攜手守護台灣原生物種及生物多樣性，讓美麗的生態環境永續發展。
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