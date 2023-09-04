台塑生醫攜手林業署宜蘭分署 合辦小花蔓澤蘭防治宣導

外來種入侵已威脅台灣本土生態，台塑企業 Formosa 樂活圈長期關注生態議題，對於保護原生物種更是投入人力物力，特別選定9月2日小花蔓澤蘭全國防治日，由台塑生醫攜手林業及自然保育署宜蘭分署，於龍潭湖畔悠活園區共同辦理小花蔓澤蘭防治宣導活動，一同移除龍潭湖風景區的外來種-小花蔓澤蘭，保護當地原生物種。

本次活動由台塑生醫動員旗下員工及福委會、龍潭湖生態教室志工等，也邀請周邊龍潭社區發展協會、龍潭國小共同參與；另外，林業及自然保育署宜蘭分署更號召各界有志之士一起參與。活動當天參與人數達150人，不畏風雨、齊力移除了274公斤小花蔓澤蘭的豐碩成果。

台塑生醫總經理劉慧啟表示，為鼓勵民眾與志工參與，台塑生醫特別在活動會場設立洗衣精智慧補充站，讓參與移除的民眾與志工免費兌換環保洗衣精，呼籲民眾重複使用空瓶，減少一次性包裝，共同實踐環保綠生活。

劉慧啟指出，台塑企業於宜蘭深耕已久，從台化的紡織廠到台塑生醫的試劑廠、悠活園區等，除了產業升級、轉型外，於疫情期間捐贈大批快篩試劑為國家防疫工作盡一份心力，致力於社會公益，環境永續的議題更是不落人後，包括推廣二手玩具回收，倡導循環經濟理念，還推出洗衣精智慧補充站，期盼民眾自備塑膠瓶器，自助裝填洗衣精，達到塑膠瓶器循環利用目標。

小花蔓澤蘭是來自南美洲外來的入侵植物，其快速的生長與繁殖能力，對各地的原生生態環境帶來嚴重的威脅，更是被國際自然保育聯盟(IUCN)列為「世界百大入侵種」，另外由於生長過程中還會奪取其他植物光合作用所需的能量，導致其他植物難以生存，所以還有「植物殺手」、「綠癌」等別稱，其危害程度不容小覷，目前最有效的移除方式還是依靠人力清除，因此特別號召各界志工隊共同參與防治行動，避免危害面積擴大。

龍潭湖生態教室與志工投入當地生態保護工作多年，為響應這次活動，讓參與民眾更了解龍潭湖，同時展現累積多年的生態調查成果，特別安排成果展攤位，以魚、鳥、蛙、植物及人文為主題，設計小遊戲與民眾互動，並向民眾展示解說當地物種與生態故事，讓民眾能在寓教於樂中獲取新知，達到環境教育的效果，進而啟發民眾愛惜自身環境。