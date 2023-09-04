國旅出遊選這個 住長榮x行走寶島搭高鐵加購高鐵車票65折起

準備好擁抱秋分後的迷人景緻了嗎？即日起透過長榮酒店官網預訂旗下國內六家酒店10月至12月任一住房專案並加購台灣高鐵（2633）車票，享對號座全額票價六五折（疏運期八折），再加碼各酒店每月各自抽出一名天選之人獨得聯合住宿券及高鐵乘車券。

長榮酒店鼓勵旅客出遊時搭乘大眾運輸交通工具，推出一系列環保住房專案，長榮桂冠酒店（台中）主打【綠色生活－你我同行】高級客房2,399元起；台糖長榮酒店（台南）【綠色環保愛地球】豪華客房2,699元起，另贈酒精擦乙包；長榮文苑酒店（嘉義）推出【環保住房．自由行假期】南苑景豪華客房4,000元起，加贈迎賓飲料券兩張。

長榮桂冠酒店（基隆）則推出【高鐵聯票環保住房專案】山景雙床房3,099元起，視房況升等海景房，上述住房專案為平日雙人價格，均不包含早餐；而位於溫泉區的長榮鳳凰酒店（礁溪）則是祭出平日雙人入住高級洋式客房一泊二食9,200元起，包含早午餐及晚餐。溫馨提醒旅客選擇以上住房專案請自行攜帶盥洗用品，響應環保新生活，讓永續共好一起旅行。

凡於12/31前至長榮酒店官網預訂國內任一家酒店10/1~12/31住房且加購同期間高鐵車票的消費者，退房後將依官網訂單編號自動取得抽獎資格，各酒店每月都將抽出一名得獎者，獨得免費住宿券一張及高鐵標準車廂免費乘車券兩張；每月得獎名單將於次月初（11/6、12/5、2024年1/5）抽出，並公布在各酒店官網及臉書粉絲團專頁。