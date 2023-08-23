穿合身白T面試 主管竟是這反應 三大打工性騷擾情境出列

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聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為面試示意圖 ，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為面試示意圖 ，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

104人力銀行根據最新通過的《性別平等工作法》提醒學生打工族必知的四大權益：1、打工下班後，被職場往來人士性騷擾也適用。2、性騷擾調查期間，可請求調整職務或工作型態，老闆不得拒絕。3、可直接向勞工局申訴。4、申訴時效延長到十年。

＃Me Too風波延燒，校園性騷一樣零容忍。暑假尾聲，大學即將開學，校園內、職場外的所有性騷擾，一律受到《性騷擾防治法》和《性別平等教育法》保障；學生在職場內，包括打工、以及下班後遭到性騷擾，則由《性別平等工作法》保障。

104人力銀行精選職涯診所三大常見樣態（打工時、求職中、下班後），提醒學生自保。

情境一：在一家連鎖的複合式咖啡店打工，最近來了一位很煩人的男生，他很喜歡找正在洗碗的我，用手搭我的肩膀，或者摸我的馬尾，好像很熟一樣。前幾天，我洗碗時不小心摔破了一個盤子，剛好被他看到，他說：「齁～摔破盤子了！以後再犯一次就扒光妳的衣服」聽完整個毛骨悚然，非常不舒服，噁心到不行，又不知該如何反應。

法規自保：受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視的言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現，可視為性騷擾。

情境二：面試穿一件圓領、不透的合身短袖白色素T，加西裝褲和低跟的高跟鞋，最多僅露出鎖骨、半截手臂和腳踝而已，結果竟然被面試官說「「建議妳以後面試不要穿這樣，公司是工作的地方，要露不要來這裡露」。聽完腦袋一片空白，難道我用心準備的履歷、作品集和自我介紹，她都沒有看見、聽見嗎？

法規自保：雇主對求職者有明示或暗示的性要求、具有性意味或性別歧視的言詞或行為，作為勞務契約成立等交換條件即構成性騷擾。

情境三：暑假想利用時間賺點錢，在家裡附近的飲料店打工，最近飲料店的店長在沒客人空檔之際，有意無意開始跟我聊起我個人的私生活，像是「交過幾個男友？」、「單身嗎？」我都打哈哈帶過，最近他更進一步邀約我，說下班後可以一起吃飯、出遊，還說「想牽著我的手一起散步」，不想撕破臉，但這位主管的行為又讓我很不舒服，我該怎麼做比較好？

修法後必知權益：過去《性別平等工作法》，發生時間設定在「執行職務期間」，修法後明定下班後職場往來人士如：最高負責人、雇主、同事、業務往來對象涉及性騷也適用。

性騷擾 打工 職場

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