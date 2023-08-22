快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

TPASS通勤月票提升機捷旅運量 帶動房價這站漲幅最高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
機捷高鐵桃園站，周邊住宅6年成漲居各站之冠。圖／台灣房屋提供
機捷高鐵桃園站，周邊住宅6年成漲居各站之冠。圖／台灣房屋提供

TPASS 行政院通勤月票七月上路以來，各大眾運輸系統的使用量大幅攀升，台灣房屋觀察桃園機場捷運線，今年前7個月運量創下2017年營運以來同期新高紀錄，今年前7月各站旅運量以台北車站約727萬人次最多，其次則為高鐵桃園站335萬人次、機場第一航廈站332萬人次位居第三。

進一步統計這十名站點，2017年通車至今的房價漲幅，則以高鐵桃園站漲幅45%最高，從均價24萬元漲到今年的34.8萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，暑假出國熱潮加上 TPASS 月票方案，讓桃園機場捷運使用量大增，今年的旅運量前十名，轉乘或轉運站點全部入榜，且房價漲幅也相對突出。

漲幅最高的高鐵桃園站，位在青埔特區，該地2017年時發展尚未成熟，且當年房市供給量大又面臨盤整，不少新案價格下修到2字頭，較外圍的中古屋甚至可見1字頭，使房價基期處於低檔。

但近年青埔建設到位，不僅具備雙軌便利交通，民間投資也相當熱絡，包括華泰名品城、IKEA等大型商場接連開幕，生活機能已臻健全，且青埔未來還有桃美館、站前廣場開發案等利多題材，房市前景亮麗，加上重劃區街廓規劃整齊，環境質感佳，因此房價也「先蹲後跳」一路上漲，如今新案價碼已站上5字頭，中古屋也有4字頭的價格表現，房價漲幅相較其他站更顯著。

三重站與新北產業園區站，則分別以27.1%、24.3%的漲幅分居二、三名。

第一建經研究中心副理張菱育指出，三重站離台北僅一站之隔，且與北捷橘線交會，加上區段坐擁二重疏洪道重劃區，有水岸與河濱綠地加持，生活環境在三重相對突出，對北市民眾也有吸引力，使漲幅位居亞軍。

季軍的新北產業園區站，不僅是機捷直達站，2020年環狀線開通，更晉升為雙捷轉乘站，且該站附近有新北產業園區、知識產業園區等產業聚落，就業買盤厚實，鄰近的副都心、頭前等重劃區，發展也十分成熟，現今新案價碼已來到5、6字頭，漲勢相當鮮明，不過三重、新莊因房價基期較高，所以漲幅與青埔相比相對和緩。

至於旅運量最高的台北車站，則是機場捷運沿線房價最高的站點，今年住宅均價為73.9萬元。

張旭嵐指出，台北車站周邊的住宅供給不多，房市焦點以商辦、店面等商用不動產為主，而該站為西區門戶計畫的核心，且最具指標性的台北雙子星大樓已動工，未來將是台北西區新地標，商圈發展可望受重量級開發案帶動。

2023年前7月旅運量的前十名站點中，環北站的房價最親民，今年住宅均價25.8萬元，台灣房屋環北捷運直營店店長李楷詳分析，環北站位於中壢市區外圍，自從機捷通車後，也帶動周邊房價，尤其近兩年以來漲幅更是明顯，平均每坪單價成長5~7萬元。

目前當地10~15年的電梯大樓，成交價約落在27~32萬元，買方有3成是雙北客，以小家庭首購族居多，藉由通勤時間換取親民房價和居住空間，區段未來還有A21環北重劃區的遠景，且配合國道1號中豐交流道開通後，可望舒緩區域的交通狀況，更有助於中壢地區的整體發展。

2023年桃園機場捷運旅運量前十名站點、周邊住宅行情。資料來源／台灣房屋
2023年桃園機場捷運旅運量前十名站點、周邊住宅行情。資料來源／台灣房屋

機場捷運 房價

延伸閱讀

高雄持續汰換電動公車 邁向2050淨零排放目標

持高雄通勤月票只要399元 達標這事再贈1個月月票

交通部將納TPASS通勤月票列一般預算 北市：樂觀其成

政院明拍板道路交通安全基本法 TPASS通勤月票擬常態化

相關新聞

七夕想衝了？房仲點名這區最能兼顧「麵包與愛情」

今天是七夕，情人們不僅安排慶祝佳節，也有籌畫結婚成家，但哪邊最能兼顧愛情（歸宿感）與麵包（生存）？房仲業者分析內政部結婚...

不婚不生最輕鬆？這區小宅總價不用300萬

七夕情人節到來，不過現代年輕人喊出「不婚不生，快樂一生」的口號，造就家戶人口逐漸減少，使得低總價的小宅吸引不少單身、小資...

TPASS 提升機捷旅運量 這站房價漲幅最高

TPASS 通勤月票七月上路以來，各大眾運輸系統的使用量大幅攀升，台灣房屋觀察桃園機場捷運線，今年前7個月運量創下201...

學以致用比例高 財經、工程相關科系學生超搶手

隨著大學放榜結果揭曉，考生千挑百選的學校、科系，對於未來就業究竟有沒有幫助？根據1111人力銀行今（22）日發布的調查指...

人力銀行統計觀光旅宿工作機會年增15% 當領隊這張證照最有潛力

疫情解封，許多父母會趁著今年暑假帶孩子出國遊玩，日前外交部領務局表示，截至今年上半年申請護照件數達190萬本，比疫情前的...

神腦推神預購專案 iPhone新機十天內可到手

國內手機通路大廠神腦（2450）今日宣布，看準下半年掀起的換機潮，去年推出會員服務「神預購」方案，今年再度推出並擴大服務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦