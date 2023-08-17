7-11限時優惠來了！吃統一布丁這個東西別丟

近年來，甜點市場持續推陳出新，各大廠紛紛求新求變，提供消費者更多元、更有趣的選擇，而經典國民甜點統一布丁在新品夾擊中仍然屹立不搖，推出Q版內層封膜為統一布丁在7-ELEVEN推出的限時、限量活動，除了8/22前有第二件六折活動，還有8款可愛內層圖案可蒐集，

近期更因在7-11推出Q版超萌內層封膜，使討論聲量持續攀升，不少網友大嘆可愛，還引發一股蒐集熱潮。網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文表示，自己掃貨買了三條全開，結果得到700分…難道我有這麼缺分數嗎?引起不少網友關注。還紛紛回應給出不同吃法建議「吃不完可以做布丁酪梨牛奶」、「冷凍起來做布丁雪糕」等。

Q版內層封膜為統一布丁在7-ELEVEN推出的限時、限量活動，更提供消費者至8/31前憑Q版內層封膜至六福村主題遊樂園現場購票，享650元門票優惠(原價1,199元)；主題遊樂園加水樂園優惠價950元(原價1,499元)，讓大小朋友在炎熱的暑假期間，除了享有盲盒驚喜開心吃布丁，還能攜家帶眷度過歡樂時光。所以下次到超商買布丁記得有印刷的Q版內層封膜別丟，就有機會現省500多元喔。