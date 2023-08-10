中捷首棟商辦！冠德建設四維國小站聯合開發大樓開工

台中軌道經濟再鍍金！台中市政府及冠德建設（2520）今（10）日舉辦台中捷運綠線四維國小G5站聯合開發大樓工程開工動土典禮。此案投資金額逾17億元，為中捷土地開發首件全棟規劃店舖及辦公室的商辦大樓。

冠德建設累計規劃及興建的捷運聯開案已有13案，目前在建的有中和高中站、秀朗橋站及台中四維國小站案。另外，去年底和中鹿開發共同合作，以最優申請人拿下台中捷運綠線含金量最高的G9-1市政府站土地開發案，也已完成簽約，預計今年第4季送件申請建照。

中捷巿政府站投資金額逾百億元，規劃打造地上43層、地下5層的台中首座生態捷運複合地標，未來不僅捷運綠線、藍線也將在此處共站轉乘。

台中捷運綠線四維國小G5站聯合開發大樓工程開工動土典禮，由台中市政府秘書長黃崇典與冠德建設董事長馬志綱主持，根基營造（2546）董事長袁藹維、龍寶建設董事長張麗莉及台中市交通局長副局長江俊良、捷運公司代理董事長吳純金等人到場見證。

黃崇典表示，市長盧秀燕積極發展軌道捷運，打造大都會便利生活圈，四維國小G5站預計2026年初完工，產業看好投資台中，拚經濟「捷」足先登。

黃崇典指出，台中捷運綠線在最初規劃時就納入公共運輸導向的開發模式(TOD)，採用捷運共構土地開發機制，透過都市計畫相關政策誘因，降低土地取得成本與阻力。

四維國小G5站聯合開發案是繼文華高中站土地開發大樓後，台中捷運第二棟土地開發大樓，同時也是土地開發第一案全棟規劃店舖及辦公室的商辦大樓，由冠德建設公司投資興建，預估建物總銷售金額達25億元。

中捷綠線四維國小G5站開發大樓工程，基地鄰近文心路興安路口，現址為捷運綠線四維國小站出入口，冠德建設將在與捷運綠線共構基礎上，興建地上22層、地下5層，共113戶店鋪及辦公室的商業辦公大樓，單位坪數約在29至85坪之間。

G5站周圍地區居住及商業活動繁盛，帶動周邊整體發展、活絡區域產業及創造工作機會，進一步貢獻捷運運量及營收，提升捷運使用率。

黃崇典也強調，最近社會大眾非常關心捷運周圍建築工安問題，本案建物以捷運四維國小站出入口為共構基礎，未來施工期間將由台中捷運公司、冠德建設及市府團隊三方密切聯繫，確保施工過程的安全及品質，也保障捷運營運期間旅客的安全。

交通局表示，四維國小G5站是捷運文心北屯線進出大坑、新社地區的重要門戶，也是東側十期重劃區、十三及十四單元整體開發區進入市區的輻軸要點，附近有占地5公頃的北屯兒童公園，還進駐多家大型量販店，市府引導民間資金投入開發建設，實現大眾運輸導向城市發展榮景。

交通局指出，捷運場站土地開發符合當今軌道經濟學主流趨勢，國際級都市重要發展指標，目前中捷綠線還有5處土地聯合開發基地將陸續開工及招商，分別為G6(文心崇德)、G8a(文心櫻花)、G9-1、G9-2(市政府)及G11(南屯)站，皆位於文心路軸線上。

未來透過民間參與投資，由開發商依據區域發展評估，規劃辦公室、商場、住宅、旅館等產品，提升建物價值，促進周邊經濟發展、人潮聚集也將帶動地方繁榮，讓捷運站作為都市發展核心，為運量及地方經濟帶來正面效益，打造多方位機能的捷運生活圈。