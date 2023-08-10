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中捷首棟商辦！冠德建設四維國小站聯合開發大樓開工

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市政府與冠德建設今日舉行中捷四維國小站聯合開發大樓開工典禮。記者宋健生/攝影
台中市政府與冠德建設今日舉行中捷四維國小站聯合開發大樓開工典禮。記者宋健生/攝影

台中軌道經濟再鍍金！台中市政府及冠德建設（2520）今（10）日舉辦台中捷運綠線四維國小G5站聯合開發大樓工程開工動土典禮。此案投資金額逾17億元，為中捷土地開發首件全棟規劃店舖及辦公室的商辦大樓。

冠德建設累計規劃及興建的捷運聯開案已有13案，目前在建的有中和高中站、秀朗橋站及台中四維國小站案。另外，去年底和中鹿開發共同合作，以最優申請人拿下台中捷運綠線含金量最高的G9-1市政府站土地開發案，也已完成簽約，預計今年第4季送件申請建照。

中捷巿政府站投資金額逾百億元，規劃打造地上43層、地下5層的台中首座生態捷運複合地標，未來不僅捷運綠線、藍線也將在此處共站轉乘。

台中捷運綠線四維國小G5站聯合開發大樓工程開工動土典禮，由台中市政府秘書長黃崇典與冠德建設董事長馬志綱主持，根基營造（2546）董事長袁藹維、龍寶建設董事長張麗莉及台中市交通局長副局長江俊良、捷運公司代理董事長吳純金等人到場見證。

黃崇典表示，市長盧秀燕積極發展軌道捷運，打造大都會便利生活圈，四維國小G5站預計2026年初完工，產業看好投資台中，拚經濟「捷」足先登。

黃崇典指出，台中捷運綠線在最初規劃時就納入公共運輸導向的開發模式(TOD)，採用捷運共構土地開發機制，透過都市計畫相關政策誘因，降低土地取得成本與阻力。

四維國小G5站聯合開發案是繼文華高中站土地開發大樓後，台中捷運第二棟土地開發大樓，同時也是土地開發第一案全棟規劃店舖及辦公室的商辦大樓，由冠德建設公司投資興建，預估建物總銷售金額達25億元。

中捷綠線四維國小G5站開發大樓工程，基地鄰近文心路興安路口，現址為捷運綠線四維國小站出入口，冠德建設將在與捷運綠線共構基礎上，興建地上22層、地下5層，共113戶店鋪及辦公室的商業辦公大樓，單位坪數約在29至85坪之間。

G5站周圍地區居住及商業活動繁盛，帶動周邊整體發展、活絡區域產業及創造工作機會，進一步貢獻捷運運量及營收，提升捷運使用率。

黃崇典也強調，最近社會大眾非常關心捷運周圍建築工安問題，本案建物以捷運四維國小站出入口為共構基礎，未來施工期間將由台中捷運公司、冠德建設及市府團隊三方密切聯繫，確保施工過程的安全及品質，也保障捷運營運期間旅客的安全。

交通局表示，四維國小G5站是捷運文心北屯線進出大坑、新社地區的重要門戶，也是東側十期重劃區、十三及十四單元整體開發區進入市區的輻軸要點，附近有占地5公頃的北屯兒童公園，還進駐多家大型量販店，市府引導民間資金投入開發建設，實現大眾運輸導向城市發展榮景。

交通局指出，捷運場站土地開發符合當今軌道經濟學主流趨勢，國際級都市重要發展指標，目前中捷綠線還有5處土地聯合開發基地將陸續開工及招商，分別為G6(文心崇德)、G8a(文心櫻花)、G9-1、G9-2(市政府)及G11(南屯)站，皆位於文心路軸線上。

未來透過民間參與投資，由開發商依據區域發展評估，規劃辦公室、商場、住宅、旅館等產品，提升建物價值，促進周邊經濟發展、人潮聚集也將帶動地方繁榮，讓捷運站作為都市發展核心，為運量及地方經濟帶來正面效益，打造多方位機能的捷運生活圈。

捷運 中捷

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